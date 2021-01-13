「我在三義看到雪景」 民眾讚嘆美麗

這波寒流雪山降雪，圈谷積雪最厚達50公分，三六九山莊也有20公分，今天天氣放晴，加上大氣條件適合，從苗栗縣三義鄉公所6樓，可以遠眺百公里之外的雪山主峰、東峰白雪皚皚，一些鄉民走告爭睹，都大讚美麗。

雪山這波降雪從10日晚上9點開始，斷續下到12日上午6點多，太陽出來後，氣溫逐漸回升，12日上午8點左右開始融雪，今天大氣條件適合，三義鄉公所6樓可以遠眺雪景，吸引許多鄉民爭睹拍照，都直呼大開眼界，從來沒有想到平地也可以欣賞到美麗雪景，尤其下午1點多時最美。