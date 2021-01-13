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京元電贈仁德醫專水質分析儀 協助培育學生實作能力
全球半導體專業測試大廠京元電子捐贈離子分析儀器提供仁德醫專作為教學研究之用，捐贈儀式下午在京元電竹南中華廠舉行。
仁德醫專指出，仁德與京元「水質分析儀器」捐贈儀式，由校長黄柏翔、京元電子董事長李金恭、資深副總李坤光等人共同參與主持，京元電子贈與仁德醫專的離子分析儀器市值65萬元，原是公司進行檢測使用，今天贈與仁德醫專作為教學研究之用，以培育學生實作能力；京元電子從事半導體封裝測試業務，對社會公益投入資源與人力從不間斷，多年來致力於社會及苗栗的回饋，協助偏鄉學校及促進苗栗當地產業發展，積極落實其「關懷社會、永續發展」的理念。
京元電子指出，為善盡企業社會責任、與學術界建立長期合作關係，京元電不僅提供有給薪的實習機會，這次特別調撥公司的實驗設備贈給仁德，盼充實學校實驗室，協助仁德醫專培育具實作能力的優秀學生。
黄柏翔表示，儀器贈與代表的意義不僅止於善用資源，學校師生多所獲益，這部儀器具備微量且精確的實驗分析能力，對教學、研究助益良多，讓實務的操作訓練更完備、研究分析更精良。目前仁德職業安全衛生科有5名學生在京元電子全學期實習，不僅學習高科技廠的安全衛生管理技術，更獲得與員工相同的住宿與薪資福利，非常感謝京元提供如此完善實習環境。
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