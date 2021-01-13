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有意義的禮物更加成 歌手吳汶芳協助憨兒包裝新年禮盒

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
創作歌手吳汶芳今天與憨兒小玲一起包裝禮盒。記者高宇震／攝影
創作歌手吳汶芳今天與憨兒小玲一起包裝禮盒。記者高宇震／攝影

創作歌手吳汶芳，去年度應邀公益音樂會後，與真善美社會福利基金會結緣，近日從基金會工作人員得知，新年將至，基金會推出「憨樂公益禮盒」卻受到疫情影響，天天等不到訂單，便主動提出要到基金會陪著憨兒組裝禮盒，為他們加油打氣，也希望帶動買氣。

吳汶芳說，知道基金會今年推出的公益禮盒，剛好自己許多尾牙演出受疫情影響取消了，多了不少時間便想來幫忙。今天與憨兒小玲一起包裝，不會算數的小玲使用老師特別為她製作刻有1到7數字的字牌，她將茶包一一放上，算好份量後收到包裝袋中，過程中發現她非常有耐心且細心，其它憨兒們的包裝也相當整齊精美。

她也說，「送禮本身就是件有意義的事，如果送的禮物也有意義，那會有加成的效果」，自己認購10盒公益禮盒，拋磚引玉呼籲民眾踴躍支持。

憨樂公益禮盒，盒裝由圖文作者「瑪麗不是女傭」設計，配合牛年設計憨兒與牛兒同樂的圖樣相當可愛、討喜。內容物有平鎮秈米棒、高山烏龍茶，還加贈金磚存錢筒，每盒只要388元。

真善美社福基金會專員黃芳芳表示，今年包裝將近4000盒，從去年12月10日開賣至今卻售出不到一成。每年新年公益禮盒競爭激烈，不同於一般憨兒服務單位推出烘焙禮盒，真善美即使每年推廣辛苦，仍堅持以「包裝」禮盒義賣，希望讓憨兒們有機會透過親手勞動獲得成就感，同時基金會也會頒發獎勵金，讓憨兒們過年回家時能包紅給爸爸媽媽。

憨樂公益禮盒，內容物有平鎮秈米棒、高山烏龍茶，還加贈金磚存錢筒，每盒只要388元。記者高宇震／攝影
憨樂公益禮盒，內容物有平鎮秈米棒、高山烏龍茶，還加贈金磚存錢筒，每盒只要388元。記者高宇震／攝影
不會算數的小玲使用老師特別為她製作刻有1到7數字的字牌，將茶包一一放上，算好份量後收到包裝袋中。記者高宇震／攝影
不會算數的小玲使用老師特別為她製作刻有1到7數字的字牌，將茶包一一放上，算好份量後收到包裝袋中。記者高宇震／攝影
歌手吳汶芳今天前往真善美基金會和憨兒們一起包裝公益禮盒。記者高宇震／攝影
歌手吳汶芳今天前往真善美基金會和憨兒們一起包裝公益禮盒。記者高宇震／攝影

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