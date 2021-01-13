有意義的禮物更加成 歌手吳汶芳協助憨兒包裝新年禮盒

創作歌手吳汶芳，去年度應邀公益音樂會後，與真善美社會福利基金會結緣，近日從基金會工作人員得知，新年將至，基金會推出「憨樂公益禮盒」卻受到疫情影響，天天等不到訂單，便主動提出要到基金會陪著憨兒組裝禮盒，為他們加油打氣，也希望帶動買氣。

吳汶芳說，知道基金會今年推出的公益禮盒，剛好自己許多尾牙演出受疫情影響取消了，多了不少時間便想來幫忙。今天與憨兒小玲一起包裝，不會算數的小玲使用老師特別為她製作刻有1到7數字的字牌，她將茶包一一放上，算好份量後收到包裝袋中，過程中發現她非常有耐心且細心，其它憨兒們的包裝也相當整齊精美。

她也說，「送禮本身就是件有意義的事，如果送的禮物也有意義，那會有加成的效果」，自己認購10盒公益禮盒，拋磚引玉呼籲民眾踴躍支持。

憨樂公益禮盒，盒裝由圖文作者「瑪麗不是女傭」設計，配合牛年設計憨兒與牛兒同樂的圖樣相當可愛、討喜。內容物有平鎮秈米棒、高山烏龍茶，還加贈金磚存錢筒，每盒只要388元。