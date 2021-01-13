影／銅鑼鄉長「開鑼」 炮仗花公園花季登場

苗栗縣銅鑼鄉著名的「炮仗花公園」已漸進入花期，銅鑼鄉公所、代表會上午連袂在公園熱鬧舉行花季「開鑼」儀式，宣告即日起到3月初都是賞花期，歡迎各地民眾到銅鑼賞炮仗花及輕旅行，目前因乾旱及氣溫低等因素，園內的炮仗花僅開了一成多，鄉公所每周將於臉書張貼花況，供遊客隨時參考。

銅鑼鄉環保公園從早年的廢棄垃圾場變身，並選擇炮仗花為主要植栽，每年春節前後都出現壯觀的花海，近年更是在網路上火紅，成了知名的「炮仗花公園」。

銅鑼鄉長謝昌年表示，銅鑼炮仗花公園經客委會補助相關環境改善工程，現已完工，新增3座移動式景觀廁所方便遊客， 園內並新闢廣場可設置攤商市集，並釋放公園周邊空地增加停車位，盼提供遊客更舒適的賞花經驗，鄉公所今天搶先在炮仗花盛開前辦「銅鑼鄉炮仗花季」推廣觀光行銷活動，盼為苗栗推廣2021年觀光打頭陣。

他指出，即日起至3月初在原炮仗花公園入口南側新闢區域內，將有在地小農推出農特產品及在地各種小吃，讓遊客賞花時能有多樣化消費選擇，遊客可由國道1號銅鑼交流道下接新興路後，右轉550公尺即可到達，也可搭高鐵轉台鐵由銅鑼火車站下車直行1公里，交通十分便利，歡迎各地民眾搭配銅鑼周邊景點，來趟說走就走的「輕旅行」。