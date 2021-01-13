竹縣消防分隊長賴啟莊服務40年 退休前募千顆住警器

新竹縣政府消防局今天辦理109年度晉升授階暨退休榮退以及表揚義消、救護義消及婦宣分隊績優單位，此次共10人晉任，由縣長楊文科授予晉升配階，並頒贈退休紀念品消防公仔禮盒給屆齡退休關西消防分隊長賴啟莊。

縣長楊文科特別感謝賴啟莊過去40年在消防領域的付出，除去年底一人募得1000顆住家火災警報器，也為關西、新埔地區爭取民間資源挹注，添購4輛救護車、1輛勤務車等，讓各項消防業務均能推展順遂並獲得豐碩成果。

楊文科也感謝所有的義消、救護義消及婦宣分隊等志工團體的熱情支持與投入，不論是協勤、居家訪視抑或是防火宣導、救護宣導訓練等都辛勞參與。

賴啟莊說，從事消防40年來能平平安安就是福，他也感嘆過去工作忙碌較少陪伴子女成長，如今退休了可以在家帶孫女，他也提醒年輕消防同仁，現今消防業務繁多，不僅要專注救火，同仁可以盡量多學習新技能、吸收經驗，相信對工作更順利。

消防局表示，過去半個月來，有3波寒流侵襲台灣，消防同仁原本出勤業務就相當繁重，近期更是辛苦，去年1月救護量每周約360件，但今年1月光上周救護量就有475件。