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竹縣消防分隊長賴啟莊服務40年 退休前募千顆住警器

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科（左）頒贈退休紀念品消防公仔禮盒給屆齡退休分隊長賴啟莊（右）。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（左）頒贈退休紀念品消防公仔禮盒給屆齡退休分隊長賴啟莊（右）。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府消防局今天辦理109年度晉升授階暨退休榮退以及表揚義消、救護義消及婦宣分隊績優單位，此次共10人晉任，由縣長楊文科授予晉升配階，並頒贈退休紀念品消防公仔禮盒給屆齡退休關西消防分隊長賴啟莊。

縣長楊文科特別感謝賴啟莊過去40年在消防領域的付出，除去年底一人募得1000顆住家火災警報器，也為關西、新埔地區爭取民間資源挹注，添購4輛救護車、1輛勤務車等，讓各項消防業務均能推展順遂並獲得豐碩成果。

楊文科也感謝所有的義消、救護義消及婦宣分隊等志工團體的熱情支持與投入，不論是協勤、居家訪視抑或是防火宣導、救護宣導訓練等都辛勞參與。

賴啟莊說，從事消防40年來能平平安安就是福，他也感嘆過去工作忙碌較少陪伴子女成長，如今退休了可以在家帶孫女，他也提醒年輕消防同仁，現今消防業務繁多，不僅要專注救火，同仁可以盡量多學習新技能、吸收經驗，相信對工作更順利。

消防局表示，過去半個月來，有3波寒流侵襲台灣，消防同仁原本出勤業務就相當繁重，近期更是辛苦，去年1月救護量每周約360件，但今年1月光上周救護量就有475件。

此次晉任科員有8人，晉升小隊長2人，消防局長孫福佑恭賀同仁獲得晉升拔擢，也勉勵同仁未來將承擔更重責任與使命，秉持務實的態度，在工作崗位上全力以赴，肩負守護縣民責任。

新竹縣政府消防局今天辦理109年度晉升授階暨退休榮退以及表揚義消、救護義消及婦宣分隊績優單位。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府消防局今天辦理109年度晉升授階暨退休榮退以及表揚義消、救護義消及婦宣分隊績優單位。記者陳斯穎／攝影

楊文科 新竹

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