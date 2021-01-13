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工程師下班當救護義消 愛爬山也是山搜好手

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
消防局長孫福佑代表縣長楊文科頒發獎狀給黃超群，感謝他的付出。圖／新竹縣消防局提供
消防局長孫福佑代表縣長楊文科頒發獎狀給黃超群，感謝他的付出。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣政府消防局光明救護分隊救護義消黃超群，白天在某美商科技公司擔任工程師，下班時間就當義消協助緊急救護工作，喜愛山林的他也是中華民國山難救助協會資深成員，更發揮所長，利用資訊設備及山搜經驗，分析研判失蹤者位置。

消防局長孫福佑代表縣長楊文科頒發獎狀給黃超群，感謝他的付出，並號召登山同好及縣內熱心人士一同加入參加山搜義消的行列。

消防局表示，自去年疫情影響及國內山林政策開放以來，國人登山活動人數大增，山域意外事故案件也隨之增加，讓消防員疲於奔命，考量警力有限，民力無窮，消防局為有效運用民力，著手規畫籌備成立山域搜救義消。

而義消黃超群除是救護志工也是山搜好手，工作閒暇時會協助各縣市消防局執行山域搜救任務，並運用工程師專長，結合資訊設備及山搜經驗，進行失蹤者位置分析研判，打破大家以往認為工程師是宅男的刻板印象。

消防局去年12月獲報2名登山客，在五峰鄉攀登霞喀羅大山下山途中不慎迷途，由於冬季山區夜晚氣溫低，且迷途民眾年長，擔心會有失溫風險，立即出動1車4人徹夜搜索但未發現，隔日清晨山域搜救小組及義消加入再次進行搜索，順利尋獲2人，並安全引導下山，黃超群即是搜救隊一員。

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