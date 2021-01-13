大安溪河床發現豬屍 排除非洲豬瘟焚燒掩埋

中央社 / 台中13日電

海巡署中部分署第三岸巡隊獲報指出，西濱快速道路橋墩下的大安溪河床有1具豬屍，初判豬隻死亡3日，頭部遭野狗啃食、腐爛，排除非洲豬瘟，現場人員將豬屍就地焚燒掩埋。

海巡署中部分署第三岸巡隊司法小組今天表示，12日上午11時左右，接獲海巡署偵防分署台中查緝隊通報，西濱快速道路橋墩下，大安溪河床發現1具豬屍，指派中港機動巡邏站線上巡邏組前往協助處理。

巡邏人員全程穿著防疫裝具及拉設封鎖線管制，同時聯繫台中市動物保護防疫處及行政院農委會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站。

獸醫勘查後指出，研判豬隻死亡時間約3天，豬隻頭部疑遭野狗啃食後造成腐爛，初步判斷無呈現皮下出血（紫色血斑）等症狀，排除感染非洲豬瘟可能，後續由現場人員實施消毒作業並將豬屍就地焚燒掩埋。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，防杜非洲豬瘟疫情入侵，呼籲民眾如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。

海巡署 非洲豬瘟 疫情

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