募款冷清清 華山、人安基金會向外界SOS

今年受疫情影響，春節前夕社會福利單位募款，人安、創世及華山3個基金會策略聯盟往例辦理第31屆「寒士吃飽30」，及送年菜給無依老人行動，都冷冷清清，苗栗縣副縣長鄧桂菊擔任愛心大使，呼籲善心人士響應，溫暖弱勢族群的心。

「寒士吃飽30」今年因受疫情影響，配合避免群聚防疫，尾牙宴首次改為發送年菜服務，人安基金會苗栗平安站預定募集576份年菜與應急紅包，總計要130萬元，目前募集情況不如預期，鄧桂菊等人號召民眾認捐「1個人的團圓飯」。

人安基金會苗栗平安站站長黃連進表示，8道菜色包括烏魚子、東坡肉、油飯、佛跳牆、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗及蒲燒鰻，價值約500元，還有500元應急紅包，並派員分送到寒士手中，尚待外界持續捐輸愛心，電話037-357045。

此外，華山基金會苗栗縣區天使站今天偕同縣府、台灣中油公司、電力公司、信邦電子、京元電子，及後龍萬善祠（百姓公）等贊助單位代表，今天上午9點在縣府辦理「百歲人瑞迎守歲，揮毫福牛賀新春」活動，號召各界寒冬送暖，為孤老年菜加溫。

華山苗栗縣區天使站站長杜靜容說，距離春節約1個月，年菜經費僅募得4成，這次愛心年菜要送出989份，講求營養健康乾貨，包含香腸、香菇、肉鬆、麻荖、麵線、年糕、海帶嫩芽、腐竹等，還有多功能保暖套及春聯，捐助每份700元，電話037-373627。