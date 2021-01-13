香山高中馨岳樓啟用 林智堅訪湖畔教室「玻璃屋」

新竹市香山高中1956年建校，校內游藝館、東風樓因耐震係數過低，市府投入超過1億元拆除，新建「馨岳樓」，採用清水模與通透採光，規畫烹飪、音樂、金工等12間專科教室，湖畔玻璃教室尤其吸睛，結合香山在地玻璃產業，提供師生最棒的學習空間．於今天啟用。

市長林智堅今參加啟用典禮，在校長洪碧霜的陪同下參觀馨岳樓，與開心使用新校舍的學生親切互動，親手製作金工小吊飾，他說，竹市透過設計力導入公共建設，都為孩子創造更好的學習環境，也希望這樣的新竹經驗可以分享給其他縣市。

教育處指出，香山高中原先的游藝館、東風樓興建於1963至1965年間，考量全校師生安全，市府投入超過1億元拆除整建校舍「馨岳樓」，是建校以來最大的改造工程，香山高中除普通班外，還設有資料處理科與美術工藝科。

新建馨岳樓為4層樓、16間教室的全新校舍，規畫4間一般教室、12間專科教室，包括烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦、玻璃製作等，都使用一流設備，盼學生在優質空間培養一技之長與多元興趣。

馨岳樓整體建築以沉穩的灰白為主色調，米褐色點綴，戶外大階梯廣場連接一、二樓教室，提供學生更多活動空間，往下看就是一片綠草地的景觀中庭，打造通透的視野；三樓兩側走廊盡頭則各規劃了一處木質平台，可以眺望遠方景色。