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香山高中馨岳樓啟用 林智堅訪湖畔教室「玻璃屋」
新竹市香山高中1956年建校，校內游藝館、東風樓因耐震係數過低，市府投入超過1億元拆除，新建「馨岳樓」，採用清水模與通透採光，規畫烹飪、音樂、金工等12間專科教室，湖畔玻璃教室尤其吸睛，結合香山在地玻璃產業，提供師生最棒的學習空間．於今天啟用。
市長林智堅今參加啟用典禮，在校長洪碧霜的陪同下參觀馨岳樓，與開心使用新校舍的學生親切互動，親手製作金工小吊飾，他說，竹市透過設計力導入公共建設，都為孩子創造更好的學習環境，也希望這樣的新竹經驗可以分享給其他縣市。
教育處指出，香山高中原先的游藝館、東風樓興建於1963至1965年間，考量全校師生安全，市府投入超過1億元拆除整建校舍「馨岳樓」，是建校以來最大的改造工程，香山高中除普通班外，還設有資料處理科與美術工藝科。
新建馨岳樓為4層樓、16間教室的全新校舍，規畫4間一般教室、12間專科教室，包括烹飪、金工、生活科技、表演藝術、電腦、玻璃製作等，都使用一流設備，盼學生在優質空間培養一技之長與多元興趣。
馨岳樓整體建築以沉穩的灰白為主色調，米褐色點綴，戶外大階梯廣場連接一、二樓教室，提供學生更多活動空間，往下看就是一片綠草地的景觀中庭，打造通透的視野；三樓兩側走廊盡頭則各規劃了一處木質平台，可以眺望遠方景色。
此外，絕美的湖畔玻璃專科教室旁規畫生態池，從教室延伸出的寬敞木質走道，讓學生可以就近觀察、體驗生態，不僅可作為教學示範場域，也讓學生上課時就能親近自然。
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