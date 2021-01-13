頭前溪及內灣線周邊環境營造 獲北部區域城鄉魅力賞

新竹縣從1999年開始配合內政部營建署辦理城鄉風貌示範計畫，經5期公共建設，在自然生態環境復育、人文風貌型塑及生活環境營造成效顯著，縣府以「頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫」，獲得內政部舉辦的城鄉風貌20周年「致敬城鄉魅力大賞」中的北部區域「城鄉魅力賞獎」。

縣長楊文科表示，縣府20年來在竹東、橫山地區總計執行了70多件案件，投入約5億多元的經費，更感謝內政部營建署長期支持城鄉風貌計畫，此外還有其他部會如客委會、文化部、環保署及觀光局等，都投入相當的資源及建設經費，讓新竹縣的頭前溪及台鐵內灣支線周邊環境營造獲得肯定。

縣府交旅處則說，獲獎的頭前溪及內灣支線周邊地區環境營造計畫，包含4個主要重點，一是頭前溪河濱公園建置，設立生態與休閒遊憩功能兼具的公園；二是中興河道水岸生活空間營造，改善河道沿線的步行空間及節點公園；三是台鐵合興車站周邊環境營造，成為內灣支線上青年逐夢基地；以及竹東二重自然公園整建，將原本雜草叢生的閒置隱蔽空間改造成大小朋友都非常歡迎的共融式空間。

縣府表示，城鄉風貌示範計畫以頭前溪及內灣支線為軸線，範圍涵蓋竹東鎮及橫山鄉，20年來成功串聯了鐵道聚落、維護自然地景、發揚客庄文化並提昇環境品質，整合了沿線的自然景觀、人文資源、歷史聚落建築等。