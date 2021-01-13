竹縣六家國小體育賽事連奪佳績 排球、拔河雙雙奪冠

新竹縣六家國小體育賽事連奪佳績，排球隊上月參加「北港媽祖盃全國排球錦標賽」，創下六年級女童組四連霸冠軍紀錄，拔河隊也在109年協會盃拔河錦標賽中，一舉拿下國小混合A組冠軍與亞軍。

排球隊教練溫和傑表示，賽前除按照原本練球的步調持續精進球技，也加強全隊的互動與攻守轉換的流暢度，並與其他學校進行多次友誼賽，球員可適應不同球風，也讓訓練與調整更有效率。

此次比賽六家國小身為種子球隊，直接進入複賽抽籤在，面對不熟悉場地及挑戰強度更高的複賽，考驗球員球感、場地適應力與抗壓性，球員比賽時將所學充分發揮，一場比一場好，最終也如願獲得好成績。

拔河隊教練王群元則表示，拔河隊平日在校紮實與專業訓練，而隊員也會彼此相互鼓勵，為成功打下了深厚的基礎。

拔河隊擔任後衛隊員徐思靜說，加入拔河隊後交到更多朋友，原本不善與人交談，個性也變得較活潑外向，從拔河運動中找到自信；同樣擔任後衛的范鈞智則在加入拔河隊後，因大量運動與核心鍛鍊，成功減重了近6公斤，原本圓滾滾的身材變得緊實，也讓他更有自信。