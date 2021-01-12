聽新聞
test
0:00 / 0:00
出現本土案例 竹縣府：尾牙停辦、新埔花燈活動再研議
中央防疫指揮中心今天下午說明出現本土案例，確診者為一名醫師及護理師。因應疫情，新竹縣政府宣布，即日起停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動。
縣府表示，近期室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動，包括縣府與附屬機關的尾牙，以及每年元宵節前後舉辦的新埔花燈迎天穿系列活動，目前尾牙已確定停辦。
至於新埔花燈迎天穿活動中的踩街活動，每年都吸引近千人參加，去年活動因應疫情，交通接駁車、服務台及救護站等處都提供酒精乾洗手，活動工作人員、踩街團隊均戴口罩，今年是否停辦將待本周四縣府召集相關單位開會研議，確認踩街活動是否改為只布置花燈及地景藝術等，或是全數停辦，原則為不辦會有群聚風險的活動與節目。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言