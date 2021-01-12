出現本土案例 竹縣府：尾牙停辦、新埔花燈活動再研議

中央防疫指揮中心今天下午說明出現本土案例，確診者為一名醫師及護理師。因應疫情，新竹縣政府宣布，即日起停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動。

縣府表示，近期室外 500 人以上，室內 100 人以上的集會活動，包括縣府與附屬機關的尾牙，以及每年元宵節前後舉辦的新埔花燈迎天穿系列活動，目前尾牙已確定停辦。

至於新埔花燈迎天穿活動中的踩街活動，每年都吸引近千人參加，去年活動因應疫情，交通接駁車、服務台及救護站等處都提供酒精乾洗手，活動工作人員、踩街團隊均戴口罩，今年是否停辦將待本周四縣府召集相關單位開會研議，確認踩街活動是否改為只布置花燈及地景藝術等，或是全數停辦，原則為不辦會有群聚風險的活動與節目。