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桃市去年救護量10萬多件 熱心民眾捐2台自動心肺復甦機

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
熱心民眾姚梅鳳及鄭羽宸今天以個人名義，特地捐贈2台自動心肺復甦機，供消防局使用，由消防局長謝呂泉受贈並回贈感謝狀。記者陳夢茹／攝影
熱心民眾姚梅鳳及鄭羽宸今天以個人名義，特地捐贈2台自動心肺復甦機，供消防局使用，由消防局長謝呂泉受贈並回贈感謝狀。記者陳夢茹／攝影

桃園市救護勤務逐年增加，去年救護案件量近10萬4860件，今天有2名熱心民眾以個人名義，特地捐贈2台自動心肺復甦機供消防局使用，由消防局長謝呂泉受贈並回贈感謝狀。

姚梅鳳及鄭羽宸聯合捐贈2台自動心肺復甦機給桃園市消防局，消防局表示，姚梅鳳平日樂善好施，時常參與各項公益活動，鄭羽宸則因祖母心肌梗塞離世，深感醫療資源的重要，用實際行動支持緊急救護工作。

消防局指出，去年到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院有103人，顯見到院前救護的重要性，今天獲贈的2台自動心肺復甦機將放在三民及八德分隊，提升消防分隊的救護裝備能量。

消防局說，除了完善的教育訓練外，精良的救護裝備可以讓患者得到最妥善的處置，自動心肺復甦機不僅能維持高品質CPR功能，且體積小攜帶便利，不受限現場環境因素，是消防人員執行緊急救護的一大利器。

患者 心肌梗塞

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