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頭份市第一座風雨球場動工 公所續爭複合式運動館

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市第一座風雨球場今天在蟠桃公園風雨球場熱鬧動工，預計今年5月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市第一座風雨球場今天在蟠桃公園風雨球場熱鬧動工，預計今年5月完工。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市第一座風雨球場今天在蟠桃公園風雨球場動工興建，總經費1600萬元，預計今年5月完工，公所要再拚前瞻基礎建設計畫，爭取舊游泳池轉型複合式運動館，因應民眾運動需求。

頭份市10萬4441人，全縣人口最多，至今沒有風雨球場，市公所評估蟠桃公園周邊有建國國小、建國國中、蟠桃國小等學校，公園籃球場設置多年老舊，還必須看天氣打球，爭取到教育部體育署補助1350萬元，加上自籌250萬元，1600萬元將原有球場整建成風雨球場，今天動工興建。

立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、議員温宜靜、徐功凡、曾玟學、陳光軒，及頭份市長羅雪珠等人主持動工，羅雪珠表示，工程取得建照克服許多困難波折，期間須申請多目標使用，並取得縣府用地許可，縣府協助及市民代表會支持，終於如願動工。

市公所指出，風雨球場屋頂挑高11公尺到14公尺，採大跨距鋼骨桁架構造、含壓克力地面層鋪設，及夜間照明設備，規畫兩面球場，預計今年5月竣工，籃球場屋頂也考慮結合太陽能發電設備，不僅節省經費，也提供更好的運動場域。

值得一提是苗栗市公所爭取前瞻基礎建設計畫，體育署最近核定補助1億元，興建「全民運動館」案，頭份市公所的游泳池轉型複合式運動館案，列入第二順位，公所表示將持續爭取，鍾東錦今天致詞，特別請徐志榮多多關心，促成多元、友善、優質的運動場域。

苗栗縣頭份市第一座風雨球場今天在蟠桃公園風雨球場熱鬧動工，預計今年5月完工。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市第一座風雨球場今天在蟠桃公園風雨球場熱鬧動工，預計今年5月完工。記者范榮達／攝影

徐志榮 苗栗縣 前瞻基礎建設

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