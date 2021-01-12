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寶山鄉茶花柑橘展售23日登場 免費發放1千棵茶花樹

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶山鄉農會總幹事陳信良邀請民眾來寶山嘗柑橘，還能欣賞茶花之美。記者巫鴻瑋／攝影
寶山鄉農會總幹事陳信良邀請民眾來寶山嘗柑橘，還能欣賞茶花之美。記者巫鴻瑋／攝影

寶山鄉茶花及柑橘展售活動將在23日於深井茶花園區登場，今年將免費發放1000棵茶花樹苗，在活動當天現場也準備了200份柑橘茶花料理及客家傳統美食要供民眾品嘗；寶山鄉長邱坤桶表示因受乾旱氣候影響，寶山鄉這季的柑橘產量不佳，但品質未受影響，希望消費者多支持，更喊話希望台積電員工1人買1箱，支持在地農民，降低竹科2期徵地壓力。

邱坤桶，今年寶山鄉的柑橘採摘季節剛過，都是正當季新鮮的水果，雖然受到旱情影響產量減少6成，而茶花不僅是新竹縣縣花，也是寶山鄉鄉花，寶山鄉茶花產銷班的品種有近千種，產量更是全國前茅，邀請民眾過年提1箱柑橘、1盆茶花，過好年。

茶花產銷第2班班長江能民說，寶山種植的茶花雖然95%都是外來品種，但透過自然雜交、人工選育，可以讓台灣原生種的清香特色與茶梅系茶花更加突出，而且茶花型態多變、各異，只要放在室外種植，都能照顧得不錯，是春節期間非常適合的盆景擺飾。

鄉公所表示，今年的展售活動將在23日於深井茶花園區登場，現場將有10多種柑橘及茶花，當天上午民眾前來活動現場只要找到「尋找茶花仙子、柑橘寶寶」小立排並拍照3次，就可至闖關處回答茶花相關問題，闖關成功即可免費兌換茶花苗1棵，限量1000棵發完為止，另外也安排「桔利擲筊賽」，讓民眾能討個吉利拿開運發財金，現場還有變臉魔術秀。

寶山茶花產銷班今年同樣推出品種各異茶花花卉，希望讓民眾過年前選購增添居家氛圍。記者巫鴻瑋／攝影
寶山茶花產銷班今年同樣推出品種各異茶花花卉，希望讓民眾過年前選購增添居家氛圍。記者巫鴻瑋／攝影
寶山鄉長邱坤桶（右）與農會總幹事陳信良（左）希望民眾多支持寶山的柑橘。記者巫鴻瑋／攝影
寶山鄉長邱坤桶（右）與農會總幹事陳信良（左）希望民眾多支持寶山的柑橘。記者巫鴻瑋／攝影

發財金 新竹 農民

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