寶山鄉茶花柑橘展售23日登場 免費發放1千棵茶花樹

寶山鄉茶花及柑橘展售活動將在23日於深井茶花園區登場，今年將免費發放1000棵茶花樹苗，在活動當天現場也準備了200份柑橘茶花料理及客家傳統美食要供民眾品嘗；寶山鄉長邱坤桶表示因受乾旱氣候影響，寶山鄉這季的柑橘產量不佳，但品質未受影響，希望消費者多支持，更喊話希望台積電員工1人買1箱，支持在地農民，降低竹科2期徵地壓力。

邱坤桶，今年寶山鄉的柑橘採摘季節剛過，都是正當季新鮮的水果，雖然受到旱情影響產量減少6成，而茶花不僅是新竹縣縣花，也是寶山鄉鄉花，寶山鄉茶花產銷班的品種有近千種，產量更是全國前茅，邀請民眾過年提1箱柑橘、1盆茶花，過好年。

茶花產銷第2班班長江能民說，寶山種植的茶花雖然95%都是外來品種，但透過自然雜交、人工選育，可以讓台灣原生種的清香特色與茶梅系茶花更加突出，而且茶花型態多變、各異，只要放在室外種植，都能照顧得不錯，是春節期間非常適合的盆景擺飾。