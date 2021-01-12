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新竹瓦斯公司斥資2.15億 增設泰和到鳳山整壓站專管

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為了增加供氣能力，新竹瓦斯公司斥資2.15億，增設泰和到鳳山整壓站瓦斯專管，今天舉行動土典禮。記者陳斯穎／攝影
為了增加供氣能力，新竹瓦斯公司斥資2.15億，增設泰和到鳳山整壓站瓦斯專管，今天舉行動土典禮。記者陳斯穎／攝影

近年來因環保署加強對固定汙染源的排放管制，新竹工業區內原本燃燒重油的廠家決定改用天然氣，導致對天然氣的需求增加，新竹瓦斯股份有限公司斥資約2億1500萬元，為位於竹北市的泰和整壓站至位於鳳山工業區的鳳山整壓站興建專管，2站之間長達6公里，今天舉行動土典禮，預計配合明年3月完工的中油林口摻配廠使用，供給新豐、湖口地區的民生及商業、工業用天然氣。

新竹縣長楊文科同時也是新竹瓦斯公司董事長，他表示縣府支持瓦斯公司辦理縣內供氣及用戶用氣安全計畫，並嚴格監督管理，專管未來完工後，可供應已申請的廠商並開放受理工業用戶申裝，也使在地民生用氣更加豐沛。

新竹瓦斯公司總經理黃俞昌表示，目前全台共25個天然氣公司，竹瓦為其中之一，服務對象包含民生、商業、服務業及小型工業業者，為了降低重油汙染，工業用戶申裝需求大增，目前已有26家業者送件爭取成為竹瓦公司的工業用戶，若將工廠納入供氣對象，1天約需供應20萬立方公尺天然氣。

此計畫分為輸氣管線的建置及改善區域供氣兩部分，輸氣管線建置將於竹北市泰和整壓站，至湖口鄉鳳山整壓站間新設12吋被覆無縫鋼管，工程初步設計為1進4出，其中1條未來將專供鳳山工業區，1條經湖口榮光路、新竹工業區地下室到達新興路出口側，專供新竹工業區之用，還有1條經榮光路到莊敬路口，最後一條則備用，未來預計擴充至2進6出，提供更穩定的天然氣輸出。

為了增加供氣能力，新竹瓦斯公司斥資2.15億，增設泰和到鳳山整壓站瓦斯專管。記者陳斯穎／攝影
為了增加供氣能力，新竹瓦斯公司斥資2.15億，增設泰和到鳳山整壓站瓦斯專管。記者陳斯穎／攝影

新竹 北市 中油

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