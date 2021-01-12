雕龍有獨特風格 官小欽「台灣工藝之家」揭牌

「三義木雕」最近登錄苗栗縣政府傳統工業類無形文化資產，今天再添盛事，三義木雕師官小欽榮獲去年「台灣工藝之家」，今天辦理揭牌，副縣長鄧桂菊等人推薦國家級認證官小欽，也歡迎遊客到三義觀賞木雕創作，體驗木雕藝術之美。

「台灣工藝之家」去年暌違8年後，恢復舉辦第6屆評選，官小欽是苗栗縣唯一入選，縣府文化觀光局指出，台灣工藝之家等於國家認證，全國163人，苗栗縣16人，包括王龍德、沈培澤、林淑莉、林進昌、林瑞華、施振木、張信裕、張憲平、章潘三妹、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、黃瑞元、賴永發、官小欽。

鄧桂菊、國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修等人，今天為官小欽台灣工藝之家揭牌，官小欽是嘉義縣人，1992年退伍後進駐三義，以「龍」為創作主題，保留大部分自然的木紋和材料的型態，透過不斷地努力與學習，以篤實與認真的學習態度，潛心研究出雕刻龍的創新樣貌與特色，建立獨特的風格。

他創作歷程，曾獲台灣工藝競賽入選、 小琉球之愛漂流木現場創作大賽第2名、三義木雕藝術節現場創作比賽評定特別金獎、中國福州木雕版權創意競賽銀獎、中國首屆劉開渠根藝獎金獎，並擔任三義木雕協會常務理事，協助規畫木雕藝術節展演及相關推廣活動，獲得「台灣工藝之家」，實至名歸。