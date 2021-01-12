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新竹市議會通過市府總預算案 共刪減8千萬元

聯合報 / 記者王駿杰黃瑞典／新竹即時報導
新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站
新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站

新竹市今年度總預算案去年底未能如期在市議會審議通過，是新竹市史上頭一遭，市議會今天臨時會審議，部分議員仍有意見，討論多時，最後採國、民兩黨團協商共識進行表決，3讀通過刪減8000萬元，刪減後歲出預算為252.78億元。

市府指出，其中投入公共建設的資本支出預算60.87億元，占歲出總預算24%，創10年來新高。市長林智堅說，感謝市議會支持，公道三道路工程、兒童探索館、市立棒球場預計今年完工，讓竹市邁入大建設、高成長的黃金年代。

新竹市今年度總預算案經去年底經市議會1個月定期會及5天延會審議，經政黨多次協商仍無法達成共識，因會期已用完，延到今天的臨時會審議，開議時仍有部分議員對預算有意見，幾經黨團協商，其中時力黨團退出協商，還有議員提散會動議，但同意散會並未過半，繼續討論。

最後採國、民兩黨團協商共識進行表決，雖有少數議員不接受，但經表決結果，現場27席議員僅6人反對，總預算案順利通過2、3讀，終於完成審議，總共刪減8000萬元。

林智堅說，感謝議長許修睿與議員的支持，市府會持續秉持財政紀律，全力以赴投入建設，與議會攜手推動各項公共建設，竹市財源不像6都充足，但努力開源節流、以小搏大，竹市總預算從2016年的185億元到現在近253億元，因不斷推動公共建設，支應建設的資本支出也從30億元擴大到60.87億元。

市府指出，資本支出主要用於各項大型公共建設，包括老舊校舍整建及改善教育環境、公道三用地及工程費、天空纜線地下化與標誌共桿等人本環境改善工程、17公里海岸整體水環境改善、市立棒球場新建工程、補助中小學安裝冷氣設備、圖書館新總館興建工程等。

新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站
新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站
新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站
新竹市議會臨時會今天3讀通過市府今年度總預算案，共刪減8千萬元。圖／ 取自市議會網站

新竹 林智堅 圖書館

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