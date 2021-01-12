聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹市議會通過市府總預算案 共刪減8千萬元
新竹市今年度總預算案去年底未能如期在市議會審議通過，是新竹市史上頭一遭，市議會今天臨時會審議，部分議員仍有意見，討論多時，最後採國、民兩黨團協商共識進行表決，3讀通過刪減8000萬元，刪減後歲出預算為252.78億元。
市府指出，其中投入公共建設的資本支出預算60.87億元，占歲出總預算24%，創10年來新高。市長林智堅說，感謝市議會支持，公道三道路工程、兒童探索館、市立棒球場預計今年完工，讓竹市邁入大建設、高成長的黃金年代。
新竹市今年度總預算案經去年底經市議會1個月定期會及5天延會審議，經政黨多次協商仍無法達成共識，因會期已用完，延到今天的臨時會審議，開議時仍有部分議員對預算有意見，幾經黨團協商，其中時力黨團退出協商，還有議員提散會動議，但同意散會並未過半，繼續討論。
最後採國、民兩黨團協商共識進行表決，雖有少數議員不接受，但經表決結果，現場27席議員僅6人反對，總預算案順利通過2、3讀，終於完成審議，總共刪減8000萬元。
林智堅說，感謝議長許修睿與議員的支持，市府會持續秉持財政紀律，全力以赴投入建設，與議會攜手推動各項公共建設，竹市財源不像6都充足，但努力開源節流、以小搏大，竹市總預算從2016年的185億元到現在近253億元，因不斷推動公共建設，支應建設的資本支出也從30億元擴大到60.87億元。
市府指出，資本支出主要用於各項大型公共建設，包括老舊校舍整建及改善教育環境、公道三用地及工程費、天空纜線地下化與標誌共桿等人本環境改善工程、17公里海岸整體水環境改善、市立棒球場新建工程、補助中小學安裝冷氣設備、圖書館新總館興建工程等。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言