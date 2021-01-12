龍潭行政園區親子坊啟用 打造親子互動空間

桃園市府於龍潭行政園區設置親子坊，打造適合6歲以下親子共玩與互動空間，規畫0到1歲寶寶區、閱讀區以及多功能活動區，今天啟用典禮亦有社會局行動親子車進駐共襄盛舉提供多樣教玩具供親子同樂。

龍潭區公所表示，親子坊未來將陸續變換玩具、童書與活動主題，並配合行動親子車不定期巡迴進駐，期望帶給家長及孩子們新鮮有趣的不同感受，也希望親子坊能陪伴孩子們的童年成長時光，帶給小朋友一個快樂與特別的美好回憶。

桃園市府表示，桃園市出生率全國排名第二，也是六都第一，建置育兒優質遊戲與學習環境，提供完善之親子互動空間乃是市府近年之施政重點，因此特於龍潭行政園區設置親子坊。親子坊去年12月下旬完成室內空間裝修，同步進行適齡0到6歲兒童教玩具的採購建置，啟用後由龍潭公所營運管理，提供前來園區洽公民眾優質之親子休憩空間。