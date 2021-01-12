桃園市小黃春節加價50元 機場排班計程車加價100元

農曆春節期間即將到來，桃園市交通局今天宣布，桃園市計程車在春節期間（7日到16日）為期10天每趟將加收50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元，由於入境旅客搭乘機場排班計程車到不同縣市，有公告不同的自付金額，將以自付金額再加100元為收費上限，另因應新冠肺炎疫情，請民眾搭計程車請全程戴口罩，以保障安全。

桃園市計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元加15%、延滯計時收費每80秒加收5元。

春節期間將屆，計程車按往例加收運價，交通局指出，桃園市計程車比照往年按每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車每趟次加收100元，入境旅客依公告自付金額加100元為收費上限，如坐到基隆自付額最高1千元，春節期間需要再加100元，交通局會再印製相關貼紙，請計程車司機在車內張貼加強宣導，避免造成入境旅客誤解。

市府交通局也提到，民眾搭乘計程車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如上車時間為2月6日深夜23時30分，下車時間為2月7日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

交通局另提醒民眾，由於春節拜年、應酬場合較多，可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全，並請務必戴口罩，避免有染疫風險。