苗栗春節道路禁挖 鋪路趕工遇寒流頻喊卡

苗栗縣政府為維持春節期間交通順暢，公告1月28日至2月28日道路禁挖；頭份市中央路工程正加緊趕中，卻遇接連寒流來襲，低溫影響瀝青黏著度而喊卡，只能斷斷續續施工。

苗栗縣政府因應110年農曆春節，為維持春節期間交通順暢，根據「苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例」公告1月28日至2月28日實施道路禁（限）挖掘及淨空措施，並函請各工程主辦單位、管線機構及各鄉鎮市公所積極配合辦理。

縣府工務處指出，若因工程需求有持續施工必要，須專案簽准，並督促主辦機構、單位，於春節前撤離機具、淨空道路，同時採覆工蓋鈑或假修復等工作，以降低交通衝擊。

各工程單位在春節禁挖令實施前加緊趕工，然而遇上接連幾波寒流，低溫卻影響工程正常進行。

工務處長古明弘表示，當天氣太過低溫，瀝青混凝土容易凝固，導致黏著度無法達到施工規範要求。一般而言，縣內公共工程瀝青混凝土配比多設定在攝氏10度以上環境標準，低於10度，基本上瀝青廠就不會出料；部分寒帶地區、國家，可能因材料配比及機具不同，可在炒料過程中持續加溫，就無此限制。

古明弘表示，前一波寒流，氣象局發布低溫特報，戶外僅有攝氏6、7度，以頭份、竹南地區目前正進行的「漫步苗北雙城－頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，道路鋪設施工就因此中斷幾次，給外界「做做停停」印象。

古明弘說，頭份市中央路工程單位這幾天陸續趕工中，原則上在農曆春節前，會完成路面封層、標線、號誌等，讓道路可以通車，至於兩側人行道及其他工程收尾部分，得等到春節過後，造成民眾不便還請諒解。