建築綠化有成！ 新竹市打造85處城市森林

隨著都市開發密集、大樓林立，氣候變遷日益劇烈、熱島效應愈發嚴重。新竹市府今指出，為因應氣候變遷，2015年起力推「建築綠化」，迄今共計補助機關、學校與社區等85處，落實綠屋頂、綠牆、節能設施汰換、雨水回收等低碳措施，共同打造城市森林。

市府配合環保署政策祭出200萬元低碳永續家園執行行動項目補助，去年輔導5里、4間學校、2個社區共11處單位，執行建築綠化改造及節能減碳措施，新增綠化面積470平方公尺，且每年可節電超過1萬6千度、減碳量超過8公噸，成果豐碩。

環保局長江盛任說，一般建物裸露的屋頂或牆面因日曬雨淋，容易因熱漲冷縮產生龜裂，若透過建置綠屋頂、綠牆等，可提供一層保護，達到隔熱降溫效果，又可減少能源消耗並延長建築壽命；種植花草植物還可創造微棲地，吸引鳥、蝶、昆蟲等生物棲息，同時淨化空氣提升居住品質。

環保局表示，竹市每年積極輔導區、里參與環保署評等認證，協助軍功、仙水、關東、光明及東園等5里報名成功，輔導海濱里、育英里、士林里、科園里等4里獲得「銅級」認證，並輔導香山區獲得鄉鎮市層級最高「銀級」榮譽，帶動全市低碳家園風氣。

獲環保署最高銀級認證的香山區，亮點成果包含建置超過6500kW太陽能光電系統、推動香山濕地環境復育工作、以「低強度、低開發」原則改造青青草原活水生態池等，並致力於生態綠化、綠色運輸、低碳生活、綠能節電、資源循環、永續經營等六大面向，讓認證審查委員留下深刻印象。

育英里利用廢資材組裝仿生菜畦，打造面積45平方公尺的「社區農園」，育英里長郭銘澤分享，社區農園依不同季節更換作物種類，不僅落實在地飲食及資源循環行動，里民也能在都市生活中體會農家樂，成效良好。再次向環保局申請補助，在集會所外牆建置超過60平方公尺的植生綠牆，將環境綠化得更徹底。

海濱里建立面積約18平方公尺的「植生綠牆」，可作為生物淨化器，吸附空氣污染物及行光合作用，改善空氣品質，同時能減少日曬達到建築降溫、節能減碳效益；士林里大力推動節能設備汰換，集會所照明全面使用節能燈具，且冰箱、電扇、冷氣等皆使用環保標章產品。