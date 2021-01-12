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寒流來襲 竹縣尖石農作物霜害農損破64萬

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
山上的農作物被霜雪覆蓋，造成蘿蔔、甘藍及結球白菜受霜害。圖／新竹縣政府提供
山上的農作物被霜雪覆蓋，造成蘿蔔、甘藍及結球白菜受霜害。圖／新竹縣政府提供

寒流來襲，新竹縣政府農業處表示，自本月7日起因寒流各地氣溫急降，竹縣尖石鄉高山地區更降下霜雪，農作物也受影響，目前回報災損面積超過18 公頃，無收穫面積約4公頃，損失金額約64萬7000元，相關災情仍陸續查報，周五農業處將派員上山勘災中。

農業處表示，尖石鄉的鎮西堡、新光部落等地，近日受寒流影響下雪，成了美麗銀白世界，但山上的農作物也被霜雪覆蓋，造成蘿蔔、甘藍及結球白菜受霜害，幼苗部分凍死只能全部挖除，災損面積18公頃，無收穫面積約4公頃。

由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，農業處已通報各鄉鎮市公所密切注意，若有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，農業處將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。

農業處說，雖然高山農作物受霜害，但雪藏高麗菜個頭小品質仍優，因植物為避免凍傷，會合成較多的葡萄糖增加溶質濃度，使得植物本身所含的糖分變高，吃起來也較為鮮甜，請民眾多多採購尖石高山農作物，支持在地農民。

農業處也提醒農友加強防寒措施，如蔬菜與瓜果類可設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋；果樹可加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施；養殖漁業可在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫及防寒等設備等。

尖石鄉的鎮西堡、新光部落等地，近日受寒流影響下雪，成了美麗銀白世界。圖／新竹縣政府提供
尖石鄉的鎮西堡、新光部落等地，近日受寒流影響下雪，成了美麗銀白世界。圖／新竹縣政府提供

寒流 災損 農民

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