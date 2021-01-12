聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流來襲 竹縣尖石農作物霜害農損破64萬
寒流來襲，新竹縣政府農業處表示，自本月7日起因寒流各地氣溫急降，竹縣尖石鄉高山地區更降下霜雪，農作物也受影響，目前回報災損面積超過18 公頃，無收穫面積約4公頃，損失金額約64萬7000元，相關災情仍陸續查報，周五農業處將派員上山勘災中。
農業處表示，尖石鄉的鎮西堡、新光部落等地，近日受寒流影響下雪，成了美麗銀白世界，但山上的農作物也被霜雪覆蓋，造成蘿蔔、甘藍及結球白菜受霜害，幼苗部分凍死只能全部挖除，災損面積18公頃，無收穫面積約4公頃。
由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，農業處已通報各鄉鎮市公所密切注意，若有災情顯現，即依農業天然災害查報及通報作業規定辦理，農業處將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕復建。
農業處說，雖然高山農作物受霜害，但雪藏高麗菜個頭小品質仍優，因植物為避免凍傷，會合成較多的葡萄糖增加溶質濃度，使得植物本身所含的糖分變高，吃起來也較為鮮甜，請民眾多多採購尖石高山農作物，支持在地農民。
農業處也提醒農友加強防寒措施，如蔬菜與瓜果類可設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋；果樹可加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施；養殖漁業可在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫及防寒等設備等。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言