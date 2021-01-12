新竹尖石竹60線路面結冰嚴重 青蛙石停車場以上交管

新竹縣尖石鄉今天凌晨降下白雪，不少區域更出現凍雨的天氣現象，橫山警分局稍早宣布，因竹60線17K至22K處路面結冰，警方已在入山處青蛙石停車場（竹60線6.3K）以及玉峰派出所（竹60-1線）設管制點，禁止機車、未掛雪鏈車輛上山。

尖石鄉新光國小、秀巒國小及玉峰國小今早已因降雪天氣、道路結冰可能造成師生上下學危險而宣布停班課，橫山警分局也已在前往宇老的山下入山口設立交管點，避免上山賞雪的民眾因未做好防打滑措施發生危險。