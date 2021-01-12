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新竹尖石竹60線路面結冰嚴重 青蛙石停車場以上交管

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山警方在青蛙石停車場設管制點，避免機車、未掛雪鏈車輛上山。圖／橫山警分局提供
橫山警方在青蛙石停車場設管制點，避免機車、未掛雪鏈車輛上山。圖／橫山警分局提供

新竹縣尖石鄉今天凌晨降下白雪，不少區域更出現凍雨的天氣現象，橫山警分局稍早宣布，因竹60線17K至22K處路面結冰，警方已在入山處青蛙石停車場（竹60線6.3K）以及玉峰派出所（竹60-1線）設管制點，禁止機車、未掛雪鏈車輛上山。

尖石鄉新光國小、秀巒國小及玉峰國小今早已因降雪天氣、道路結冰可能造成師生上下學危險而宣布停班課，橫山警分局也已在前往宇老的山下入山口設立交管點，避免上山賞雪的民眾因未做好防打滑措施發生危險。

警方表示，上午交管設立後，不少民眾還打算騎機車上山，但因山區在今晨出現路面結冰的情況，車輛未掛雪鏈行駛非常危險，因此不少駕駛人在青蛙石停車場被攔下，不過都能理解、配合，沒有出現硬闖管制點的情況發生，同時仍須提醒民眾，前往山區賞雪務必加掛雪鏈，同時注意雪中行車安全。

尖石鄉養老部落高山蔬菜被大雪覆蓋，損失無法估計。圖／秀巒國小提供
尖石鄉養老部落高山蔬菜被大雪覆蓋，損失無法估計。圖／秀巒國小提供

停車場 尖石鄉

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