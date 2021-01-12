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春節期間道路禁挖令 苗栗縣1月28日起31天至2月28日
苗栗縣政府工務處為維持春節期間交通順暢，1月28日至2月28日實施道路禁（限）挖掘及淨空措施，並函請工程主辦單位、管線機構，及鄉鎮市公所配合辦理。
工務處下達春節期間禁挖令，若仍有施工必要，必須專案簽准，工務處否則將依苗栗縣道路申挖管理自治條例處罰路權單位，若工程需求將持續施工，工務處將督促主辦機構、單位，春節前撤離機具、淨空道路，同時採覆工蓋鈑或假修復等工作，以降低交通衝擊。
工務處長古明弘說，頭份市、竹南鎮交通幹道的頭份市中央路工程，近來因氣象局頻頻發布低溫特報，低於攝氏10度，礙於施工規範，將影響瀝青配比及黏著度，不能進行鋪築，工程斷續趕工中，農曆春節前會完成路面封層、號誌等部分，造成不便要請民眾諒解。
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