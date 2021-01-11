戀戀桐花路跑4月將登場 百名跑者試跑邊淨山

新竹縣每年在客家桐花祭時舉辦「戀戀桐花」全國路跑賽，今年的路跑將在4月登場，為了讓所有跑者能在乾淨的跑道上邊跑邊欣賞美景，主辦單位近日先行舉辦「東窩溪半程馬拉松賽道試跑暨淨山活動」，近100名跑者每人帶著一個垃圾袋，試跑時將沿途看見的垃圾一併帶走，健身又兼顧環保。

戀戀桐花路跑活動是由客委會及新竹縣政府支持補助辦理，這項賽事除了有美麗的跑道、優質的補給、更曾經獲得運動筆記全國評比2016、2017、2018年「十大優質賽事」的殊榮，2019上半年更獲得「全國五大注目賽事」榜首佳評，今年活動將在4月25日舉辦。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，去年新竹縣戀戀桐花馬拉松報名人數超過5000人，雖然受到疫情影響中途曾辦理退費，依然有約4300人參與；2021年桐花賽事將以「戀戀桐樂會」路跑賽形式呈現，暫開放東窩溪螢火蟲的故鄉半程馬拉松及竹32樂活賽道，沿途風景美麗、路徑順暢，預估將有超過4000名選手參賽。

為了感謝縣府、橫山尖石鄉公所及關西鎮公所近幾年對桐花賽道的維護及整理，讓跑者有機會享受山林的絕美風情，主辦單位近日也舉辦試跑及淨山活動，每名跑者試跑時都帶著垃圾袋，將沿途看見的垃圾裝進袋子，共同維護賽道整潔。