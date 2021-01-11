桃園航空城農地能領1期停灌補償 桃議員批圖利炒地皮
農委會決定今年一期作，桃園市有2萬5413.47公頃面積停灌，市長鄭文燦在上周五抗旱會議裁示，航空城農地可比照此次停灌領取休耕補償，國民黨籍市議員朱珍瑤今召開記者會，控訴市府發放國難、圖利航空城炒地皮；對此市府也發聲明澄清。
鄭文燦上周在抗旱會議中指出，航空城範圍農地因地主已繳交土地權狀，由於6月才會正式移轉給市府，因此仍能申領提灌補償，原則以實際耕作者優先，如無實際耕作就由地主申請，如有爭議案件再來專案認定，育苗代耕跟烘乾業者也能獲補償。
市議員朱珍瑤今開記者會，她表示，航空城已成為炒地皮的天堂，買農地只為分配住宅區、商業區炒作土地賺錢，炒地皮者竟也能領休耕補助，無法讓人認同。
朱珍瑤指出，市府規定民國107年3月27日以後興建的違建不予補償，之前的違建則打6折，也就是說連市府都認定，其主要目地是要參加航空城都市計畫配地，所以她認為107年3月27日以後過戶的土地也不能領取休耕補償。
地政局回應，當時是為防止民眾為領取補償而搶建地上物，才會以107年3月27日為界線，且搶建地上物與耕作補償不能相提並論，不能以此作為同一界線畫分。
市議員徐其萬則帶領大園區里長們到場，他說，過去一期作代耕隊可獲一期所有收入，代耕隊僅須將土地施肥好還給地主即可，不需繳納租金等費用，而地主則是領取二期休耕補助，長久以往都是如此。
徐其萬指出，約有7成的農民將土地賣掉，不過仍有8成多的人從事代耕，但中央突然宣布停灌，讓小地主大佃農惶恐，有些代耕者才剛買了1台2、300萬以上的機器，這下面臨無法耕作又需要繳交機器的利息。
市府新聞處長詹賀舜聲明，議員對航空城被徵收農地請領補償議題資訊不足、嚴重誤解，農委會公告桃園市第一期稻作休耕停灌補償，是依照規範進行，申請後仍須經由現地勘查認定是否得予補償，規定若申請後不符勘查規定者，也不予以補償，並不是議員單向認為只要申請就可以獲得補償或補助，也不得重複請領相關補償費用。
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