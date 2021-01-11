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陽明、交通將併校 林智堅：盼攜手提升竹市生技醫療

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅日前參與陽明、交大合辦醫療藝術展「日常白」。圖／新竹市政府提供
林智堅日前參與陽明、交大合辦醫療藝術展「日常白」。圖／新竹市政府提供

陽明大學與交通大學將於2月1日合併，新竹市長林智堅今表示，恭喜林奇宏教授出任首任校長，市府與竹市五所大學都密切合作，未來也會與「生力軍」陽明交通大學攜手，提升竹市在生技醫療領域的領導地位，給民眾更好醫療環境。

林智堅說，交大前校長張懋中博士說過「同行致遠」(go far, go together)，市府與市內5所大學的合作關係也是如此，近年來，市府和交大合作推動美感教育、文化保存與智慧醫院，另外，雙方也攜手合作提升公共建設的品質，包握汀甫圳的整治，市府就與交大合作打開校園圍牆，串連人行步道，而鄰近的建功國小通學步道也是由交大提供土地，解決20年來困擾當地居民的問題，成功打造步行城市。

林智堅說，在既有的合作基礎之上，陽明大學加入後，市府與陽明交通大學將進一步提升竹市在生技醫療領域的領導地位，提供市民更好的醫療環境，也為國家培育下一個世代所需要的人才。

市府指出，與交大的合作涵蓋各面向，交大近期建置智慧醫院，市府也提供設院計畫輔導，協助取得衛福部同意設院；另與交大建築研究所曾成德教授團隊共同美感教育扎根；文化方面，與交大應用藝術研究所賴雯淑教授團隊、建築研究所副教授許倍銜教授合作推動日本海軍「六燃」廠保溫計畫，共同為地方文化資產努力。

交大 林智堅 建築

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