有感偏鄉經濟蕭條 桃園善心地方人士共發起物資捐贈

有感於偏鄉經濟活動相對蕭條，留在部落大都是孤苦的老人家與小孩，年輕人都前往都會區工作，桃園區豐林里長簡士強與大成國中校長蘇佐璽於1個月前發起偏鄉物資捐贈活動，昨天正式捐贈。

簡士強表示，復興區霞雲坪部落有下而上發起成立愛心關懷協會，以沒有低收、中低收入戶證明卻又實質清寒的居民為對象，只要是失能、長期臥床的清寒居民，會將醫療物資輔具與民生物資轉贈給需要的人，這次發起物資捐贈活動，也是希望能達到拋磚引玉的效果。

昨天捐贈的物資以民生必需品為主，如白米、沙拉油、醬酒、鹽巴、礦泉水等，加上近期寒流來襲，天氣十分寒冷，因此也發了保暖型頭套與圍巾，讓偏鄉居民能做好保暖工作。

簡士強說，物資會透過霞雲坪部落耆老陳清松、愛心協會發起人陳秀珍、張曉瑩與王安絨等人，協助分發物資給復興區霞雲坪部落需要協助的居民，希望對居民的生活有實質的幫助。

蘇佐璽則表示，要特別感謝建國國中會長李暐瀚協助召集許多地方愛心人士，讓大家的愛心得以落實，並給予有需要的居民，期望有越來越多共同投入社會愛心志業。