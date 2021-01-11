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有感偏鄉經濟蕭條 桃園善心地方人士共發起物資捐贈

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
有感於偏鄉經濟活動相對蕭條，桃園區豐林里長簡士強與大成國中校長蘇佐璽發起偏鄉物資捐贈活動。圖／豐林里長簡士強提供
有感於偏鄉經濟活動相對蕭條，桃園區豐林里長簡士強與大成國中校長蘇佐璽發起偏鄉物資捐贈活動。圖／豐林里長簡士強提供

有感於偏鄉經濟活動相對蕭條，留在部落大都是孤苦的老人家與小孩，年輕人都前往都會區工作，桃園區豐林里長簡士強與大成國中校長蘇佐璽於1個月前發起偏鄉物資捐贈活動，昨天正式捐贈。

簡士強表示，復興區霞雲坪部落有下而上發起成立愛心關懷協會，以沒有低收、中低收入戶證明卻又實質清寒的居民為對象，只要是失能、長期臥床的清寒居民，會將醫療物資輔具與民生物資轉贈給需要的人，這次發起物資捐贈活動，也是希望能達到拋磚引玉的效果。

昨天捐贈的物資以民生必需品為主，如白米、沙拉油、醬酒、鹽巴、礦泉水等，加上近期寒流來襲，天氣十分寒冷，因此也發了保暖型頭套與圍巾，讓偏鄉居民能做好保暖工作。

簡士強說，物資會透過霞雲坪部落耆老陳清松、愛心協會發起人陳秀珍、張曉瑩與王安絨等人，協助分發物資給復興區霞雲坪部落需要協助的居民，希望對居民的生活有實質的幫助。

蘇佐璽則表示，要特別感謝建國國中會長李暐瀚協助召集許多地方愛心人士，讓大家的愛心得以落實，並給予有需要的居民，期望有越來越多共同投入社會愛心志業。

愛心 偏鄉 保暖

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