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垃圾減量變成金 竹縣華龍村人均回收量185公斤奪第一

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
表現最亮眼的芎林鄉華龍村蜂收站，每人平均回收量達185.4公斤。記者陳斯穎／攝影
表現最亮眼的芎林鄉華龍村蜂收站，每人平均回收量達185.4公斤。記者陳斯穎／攝影

為鼓勵民眾落實資源循環再利用，達到垃圾減量目標，新竹縣政府環保局近年來在各鄉鎮市建置48座「城市蜂收站」，去年全縣回收超過578公噸的資收物，換算可變賣的金額約118萬元。其中，表現最亮眼的芎林鄉華龍村蜂收站，每人平均回收量達185.4公斤，縣長楊文科也特別頒發獎金1萬元，感謝蜂收站志工全力投入，為地球環保盡心力。

環保局表示，環保局自2016年起在13鄉鎮市，陸續建置並營運48座城市蜂收站，鼓勵民眾將分類好的資源回收物拿到蜂收站回收，可兌換點數並累積點數，換取日常生活用品，帶動資源回收的風氣，目前約有128名村里長以及53名志工投入蜂收站的教育訓練工作坊。

華龍村蜂收站此次獲得「回收量績優獎」第一名，每人平均回收量遠超過第2名田新里站的每人72.7公斤。

身兼站長及村長的田興業表示，村內的志工除了辦理資源回收推廣說明會，向村民、社區及學校宣導資源回收工作，也利用通訊軟體建立群組，及時發佈村中最新城市蜂收站動態資訊及資源回收新知，成功號召更多村民加入資源回收行列。

環保局指出，除了龍華村外，新埔鎮田新里、關西鎮東安里、東光里以及竹東鎮頭重里表現也相當不錯，分別獲得9000至6000元不等的獎勵金；另外，峨眉鄉的峨眉村蜂收站則獲得進步第一名，與前年同期相比增加了7300公斤資收物，也獲得5000元獎勵金。

資源回收 新竹

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