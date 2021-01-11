好人緣！豐原醫院牙科主任退休前最後路跑 同事搶陪跑

最有紀念性的一次路跑。衛福部豐原醫院牙科主任黃廷芳本月16日將退休，在他退休前的最後一場路跑活動，牙科同事搶報名，一半以上的同事都參加，甚至眷屬也來，今天眾人拿著完跑證明合影，溫馨又暖心。

牙科助理說，以前路跑活動科室加眷屬大概只有12人參加，這次大家聽到是黃主任在退休前最後一場和大家路跑活動，科室同事和眷屬都搶著要報名，22個人相約昨天到卓蘭路跑，共同記錄黃主任這場最有意義、最有紀念的路跑之行。

豐原醫院牙科主任黃廷芳說，路跑是一項很簡單的運動，不用特別請教練，簡單效果好，自己一跑就是十多年，這十多年裡還因為路跑認識很多好朋友，因此只要有路跑活動，他就會問問有意願參加活動的同事要不要一起跑一下，3公里、5公里、10公里慢慢跑。

黃廷芳說自己年紀大，以往每天路跑的習慣也慢慢減少一周幾次，現在科室有三名替代役男固定在每週四陪他路跑，讓他更有跑下去的動力，就連參加路跑活動還有牙助會陪他跑全馬42公里，其實受益最多的人是他自己。

他說1月16日要退休，仍會在醫院繼續支援門診，替行動不便或身心障礙者服務，和同事的路跑活動，如果大家有願意參加，會繼續一直跑下去。