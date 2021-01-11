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1億多元蓋全民運動館 苗栗市公所有譜

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所活化利用國立苗栗農工中正路舊校區土地，將興建「全民運動館」。記者范榮達／攝影
苗栗市公所活化利用國立苗栗農工中正路舊校區土地，將興建「全民運動館」。記者范榮達／攝影

苗栗市公所活化利用國立苗栗農工中正路舊校區土地，透過縣政府爭取前瞻基礎建設計畫，最近獲體育署核定補助1億元，加上市公所1成配合款，將興建「全民運動館」，地上4層樓初步規畫體適能、羽球、舞蹈及韻律等場地設施，滿足整體運動需求。

苗農中正路舊校區地處苗栗市中心，面積1.51公頃，目前僅供平面停車場用途，市公所推動活化，爭取前瞻城鄉建設充實全民運動計畫補助，歷經7次複審會議，最近終於獲得營建署核定補助1憶元，市公所計畫2年的時間，完成4層樓的全民運動館，其餘仍維持停車場使用。

市公所指出，全民運動館的基地屬都市計畫學校用地，得設運動設施，管理權也在市公所，因此不必另外變更或取得土地，有地利之便，原申請地下1層樓、地上4層樓，經費需求2.5億元，中央認為苗栗市人口不足15萬人，核定補助1億元，公所評估減縮溫水游泳池項目，不用挖地下1樓經費，並可縮短工程期程到2年左右。

全民運動館占地0 .69公頃，4層樓初步規畫體適能、羽球、籃球、桌球、舞蹈及韻律等設施，並附設兒童遊戲室、棋藝等，將評估由市公所自營或委託經營，採使用者付費原則，希望達到營收平衡，且室內運動館不必受天氣影響，運動便利化、安全化環境，促進民眾運動習慣。

苗栗市公所活化利用國立苗栗農工中正路舊校區土地，將興建「全民運動館」，市長邱鎮軍及體育署人員日前場勘。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所活化利用國立苗栗農工中正路舊校區土地，將興建「全民運動館」，市長邱鎮軍及體育署人員日前場勘。圖／苗栗市公所提供

停車場 都市計畫

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