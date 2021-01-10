桃園摩里沙卡木業為原鄉小學圓夢 直播拍賣所得全捐

桃園市復興區後山光華國小推動傳統樂器、歌謠和射箭等特色課程，包括，需要經費以利長期發展。龍潭區「摩里沙卡」木材工廠負責人余峻寬知道後，日前為學校舉辦檜木等高級木材、木藝品直播拍賣會，合計募得40多萬元全數捐給學校。

摩里沙卡去年也以公益拍賣方式，售出高級木材合計42萬多元，做為苗栗泰安汶水國小少棒隊專款，2021新年開始，就為光華國小辦拍賣圓夢。

直播拍賣當天由「摩里沙卡」余峻寬主持，光華國小校長李中正和師生到場助陣，也向所有參加拍賣、捐款者致謝。拍賣的高級木材是摩里沙卡近年來向林務局等單位標購的一級木，余峻寬強調都是原鄉的貴重木材，經過合法程序標得，公司除了用心經營，也希望辦義賣捐助原鄉學校，號召喜愛木材木藝的人加入愛心活動。

光華國小全校學童不到20人，校長李中正表示，學生學習力強態度認真，校方發展特色課程雖然傳統射箭隊獲教育部補助蓋射箭場，但是仍有設備、聘任教練等事項需要建置與經費，培訓歌謠合唱團也要經費，在不足的情況下，感謝摩里沙卡木材工廠支持，拍賣會帶著學生到場，見證社會大眾把對光華國小的愛心付諸行動，響應拍賣，不少人更直接捐款，也有人把拍賣得標的木材再捐出來，繼續拍賣拋磚引玉。