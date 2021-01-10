減少重覆挖馬路 苗栗縣府推動共同管道系統公告

挖挖補補馬路顧人怨，苗栗縣政府為降低道路挖補頻率，及誤挖風險，提升更好的道路品質及生活環境，推動共同管道建設，工務處要求18鄉鎮市公所至少提報3條道路，進行共同管道系統公告，依需求分年分期辦理並逐年滾動式檢討，健全共同管道路網串連。

工務處爭取內政部營建署補助辦理「苗栗縣共同管道系統整體規劃」，全縣篩選出126條道路，與既有寬頻管道路段銜接形成系統路網，要求公所提報至少3條道路，進行共同管道系統公告，並就未來5年依營建署核定預留供管（纜）線的管道，為市區道路附屬工程。

此外，公所往後辦理「道路拓寬、新闢工程」、「人行道建置、翻新工程」，及「公辦、自辦市地重劃」時納入建設考量，並於1月20日前提報工務處，作為後續公告的依循。

工務處長古明弘表示，苗栗縣將逐年分期建置銜接既有寬頻管道，有效降低纜線附掛，提升都市景觀及降低道路挖補頻率，提供用路人舒適的行車環境，打造更美好、友善、宜居的城市。