桃園市義勇刑警協會今成軍 205位會員做警察後盾

桃園企業界有一群熱心人士成立桃園市義勇刑警協會，日前選出由桃園市府民防大隊副大隊長吳裕松當選首屆理事長並擔任大隊長，今天正式成軍授證旗。

吳裕松表示，為支持桃園刑警辦案及做地方治安後盾，希望透過桃園市義刑協會的成立，達到擴大預防犯罪宣導、促進警民合作、提升維護治安成效，共創安居樂業的生活環境。

桃園市義勇刑警協會授證典禮，由市警局長陳國進授旗，刑警大隊長邱紹洲等各單位主管也都出席見證，基於「警力有限、民力無力」的精神，今天正式成立義勇刑警協會，期望未來能發揮警民一家親，協助刑警科技設備更新、共同預防犯罪、擴大安全宣導，充分發揮維護治安功能。

吳裕松理說，桃園市義刑協會總共要招205位會員，現已邀請180多位會員加入，協會設立直屬、桃園、中壢、鎮龍、德溪、梅園及山蘆等7個分隊，成員以民間企業負責人為主，並嚴格篩選及規範會員加入資格，排除八大行業業者、前科犯、政治人物參加，該會未來在關懷刑警辦案辛勞、獎勵破案、表揚有功刑警及警民聯誼，當刑警後盾，期能善盡一份優良市民的責任。

吳裕松理事長夫婦經營事業有成，事務繁忙之餘熱心投入公益數十年，吳裕松現任民防大隊副大隊長、獅子會區協調長，夫人葉順英擔任桃園市迅雷救援協會理事長、獅子會榮譽副總監，這次籌組擔任首屆義刑協會理事長兼大隊長，夫人葉順英全心全力支持，有鑑於刑警維護治安辛勞，成立協會當刑警後盾，為社會治安盡一分心力，也希望發揮拋磚引玉的功能。