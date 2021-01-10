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龍潭水溝被淘空汙水道施工惹禍？ 野溪整治也有問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭大池上游野溪整治被指影響農民取水。圖／擷取徐玉樹議員臉書
龍潭大池上游野溪整治被指影響農民取水。圖／擷取徐玉樹議員臉書

桃園市龍潭區在三林里民族路370巷中山名人社區一村後巷，出現水溝被淘空塌陷，地方上傳出疑似先前汙水下水道工程施工偷工減料，讓附近社區住家錯愕。市議員徐玉樹表示，接到民眾反映後，已經在在7日邀集水務局汙水設施科、里辦公處等單位現勘，當場要求水務局督導施工單位研擬對策與改善。

徐玉樹強調，汙水接管是城鄉發展進步發展的象徵，他非常贊成，但是如果施工過程真的偷工減料就很不應該，會勘時他仔細察看塌陷的水溝，按理不應該出現這種情況，已經要求水務局追查，他會繼續盯著後面的進度。

另外，民眾也反映龍潭大池水質改善工程，影響上游鍾家埤、六份埤、六份埤下、三份埤、圓潭埤、石滬埤灌溉用水，會造成農民取水的不便，徐玉樹邀集環保局相關單位，和農民會勘自上游自行車步道沿路往下巡查，發現野溪邊坡很原始，竹林茂密具有生態的多樣性，地方上希望不要用水泥擋土牆將覆蓋和阻斷原始環境之間的關連，否則將是生態的浩劫。

從現場看，野溪整治確實破壞了一些溪底及周邊原有的樣貌，徐玉樹當場要求環保局督促包商逐項改善，強調會再回來察看。

徐玉樹找來水務局等單位會勘，並要求水務局找出確切原因。圖／擷取徐玉樹議員臉書
徐玉樹找來水務局等單位會勘，並要求水務局找出確切原因。圖／擷取徐玉樹議員臉書
徐玉樹要求整治野溪要注意避免破壞生態。圖／擷取徐玉樹議員臉書
徐玉樹要求整治野溪要注意避免破壞生態。圖／擷取徐玉樹議員臉書
龍潭民族路社區水溝被淘空，地方質疑和汙水下水道工程有關。圖／擷取徐玉樹議員臉書
龍潭民族路社區水溝被淘空，地方質疑和汙水下水道工程有關。圖／擷取徐玉樹議員臉書

農民 龍潭大池 自行車

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