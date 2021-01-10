龍潭水溝被淘空汙水道施工惹禍？ 野溪整治也有問題

桃園市龍潭區在三林里民族路370巷中山名人社區一村後巷，出現水溝被淘空塌陷，地方上傳出疑似先前汙水下水道工程施工偷工減料，讓附近社區住家錯愕。市議員徐玉樹表示，接到民眾反映後，已經在在7日邀集水務局汙水設施科、里辦公處等單位現勘，當場要求水務局督導施工單位研擬對策與改善。

徐玉樹強調，汙水接管是城鄉發展進步發展的象徵，他非常贊成，但是如果施工過程真的偷工減料就很不應該，會勘時他仔細察看塌陷的水溝，按理不應該出現這種情況，已經要求水務局追查，他會繼續盯著後面的進度。

另外，民眾也反映龍潭大池水質改善工程，影響上游鍾家埤、六份埤、六份埤下、三份埤、圓潭埤、石滬埤灌溉用水，會造成農民取水的不便，徐玉樹邀集環保局相關單位，和農民會勘自上游自行車步道沿路往下巡查，發現野溪邊坡很原始，竹林茂密具有生態的多樣性，地方上希望不要用水泥擋土牆將覆蓋和阻斷原始環境之間的關連，否則將是生態的浩劫。