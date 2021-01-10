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桃園八德違停亂象暫可解？臨時拖吊保管場設警分局旁

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區近年發展迅速，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象；交通局決議將八德警分局旁空地設置拖吊保管場。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區近年發展迅速，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象；交通局決議將八德警分局旁空地設置拖吊保管場。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區近年發展迅速，吸引許多外來人口移入，路邊經常見到違規停車，不少民眾抱怨只開單不拖吊，無法遏止違規亂象。交通局去年原先打算在豐田五街設置臨時拖吊保管場，不過經一番討論與決議後，決定改在八德警分局旁空地設置。

八德區近期因捷運綠線動工，介壽路上不僅雙向車道各縮減為南北各1車道外，路邊許多停車格都被塗銷，使得交通大打結，路邊違規停車的狀況更是隨處可見，常惹得民眾抱怨連連。

陳姓市民指出，介壽路主幹道上最常見的違規狀況就是並排停車，但卻幾乎僅有開單，沒有拖吊處罰，應該要開罰並拖吊才會讓民眾害怕，既然違規狀況不得解，希望市府強力執法。

交通局表示，桃園區和中壢區因經常執行拖吊業務，區內設有拖吊場，其餘沒有拖吊場的區域，則會將違停車車輛拖至桃園或中壢拖吊保管場，因為路途遙遠，有時警方和拖吊車到場時，違規狀況早就排除，才會沒辦法即時處理。

八德區雖然有八德拖吊保管場，但服務性質與交通局委外廠商進行拖吊業務不同，是警方執行為民服務案件等所用，如暫放擋住民眾家中出入口的車輛，或查扣到犯罪事項車輛等。

交通局指出，原先規畫在豐田五街的停車場用地設置拖吊保管場，但豐田五街位於都市計畫區內，區位較為不適合，7日經開會討論後，決定改在八德警分局旁的警方土地設置，現已進行招標程序，待招標完成後就能執行拖吊業務。

交通局說，八德警分局旁的警方土地面積達4800平方公尺，預估可停放100輛違規車輛，該處用地寬敞且在都市計畫區外，附近車輛和民宅都不多，後續會不斷再評估更適合的地點設置臨時拖吊保管場。

桃園市八德區近年發展迅速，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象；交通局決議將八德警分局旁空地設置拖吊保管場。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區近年發展迅速，不少民眾抱怨路邊經常見到違規停車，只開單不拖吊，無法遏止違規亂象；交通局決議將八德警分局旁空地設置拖吊保管場。記者陳夢茹／攝影

違停 停車場

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