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竹北兒十公園明年初啟用 重現骨頭溜滑梯

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，預計明年9月與停車場同時完工，12月完成驗收，2022年初啟用。記者陳斯穎／攝影
兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，預計明年9月與停車場同時完工，12月完成驗收，2022年初啟用。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府興建竹北市光明一路停6停車場，同時改造使用超過10年的兒十公園，為廣納民眾意見，縣府共舉辦4場說明會，經統整各方意見後，除了將重現園內因使用年限已久拆除的骨頭溜滑梯，也規畫無障礙遊戲設施、體健設施及完整的大草坪，打造具當地特色的「全齡化公園」。

縣長楊文科表示，縣府爭取交通部公路總局核定前瞻總經費3.5億元，興建停6停車場，舒緩竹北市光明商圈停車一位難求問題，工程在2019年9開工，並對用地面積近7000平方公尺的兒十公園整修，拆除罐頭式遊具，預計明年9月與停車場同時完工，12月完成驗收，2022年初啟用。

兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，以分齡分區設計設置三大區域，含地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等，並注重身心障礙與特殊需求兒童的「遊戲權」，規畫無障礙遊戲設施，設置「鳥巢鞦韆」、「共融式旋轉椅」及相關地景設施，同時兼顧年長者所需，併同設置相關體健設施。

交旅處表示，縣府2019年辦理2次說明會，完成兒十公園已規畫設計，但為了更貼近民眾及使用者需求，去年下半年又辦理2次說明會，包括竹北議員、代表、里長等以及關心該案的民眾皆參加，透過更詳盡的說明及意見交換，讓整體設計更接近民眾心目中的兒十公園，將以深受民眾喜愛的骨頭溜滑梯為主要重點，規畫有別以往的月光跑道貫穿公園，減少因步道而顯得過於零碎的綠地，還給民眾完整的陽光大草坪。

兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，以分齡分區設計設置三大區域，含地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等。圖／新竹縣政府提供
兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，以分齡分區設計設置三大區域，含地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等。圖／新竹縣政府提供
兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，以分齡分區設計設置三大區域，含地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等。圖／新竹縣政府提供
兒十公園位於目前興建中的停6停車場上，以分齡分區設計設置三大區域，含地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區、體健設施區等。圖／新竹縣政府提供

停車場 溜滑梯

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