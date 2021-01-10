桃園聲音照相科技執法 多陳情區、都會區將列取締熱區

桃園市因聲音照相科技執法設備仍待驗證，預計要到1月中才能執行聲音照相取締，桃園市環保局依據陳情熱區及都會區，將其列為未來聲音照相取締熱區。

環保局表示，針對高噪音汽機車經拍照後可直接告發的聲音照相科技執法設備，目前已完成2套聲音照相科技執法儀器設備相關檢定及校正作業，現在正送往環保署車測中心辦理比測驗證程序，預計要1月中完成驗證才能進行科技執法。

環保局指出，預計1月中旬開始聲音照相取締，詳細位置不便公布，但將優先以陳情熱點桃園區、八德區及都會區中壢區、平鎮區等路段執行。

張姓市民表示，龜山區萬壽路上真的很吵，由於主幹道車流量很大，且旁邊都是民宅，如果有車子把消音器拆掉，會影響市民生活安寧，相當支持趕緊執法；林姓市民說，桃園市區傍晚不時可聽見車子呼嘯而過，呼籲市府快點進行科技執法。

109年度環警監聯合稽查攔檢共執行154場次，攔檢2493輛，不合格告發1454輛，告發比率58.3%，其中告發數量達100輛以上的行政區依序為桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區及八德區，以桃園區525輛為最高，中壢213輛為其次。

環保局再次提醒，依規定道路速限小於50公里，汽機車噪音管制標準不得超過86分貝，若道路速限大於50公里、小於70公里則不得超過90分貝，指定速限範圍內噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝卻未經認證，可處3000元至3萬元。