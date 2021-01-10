快訊

影／翠峰湖封2天揭神秘面紗「銀帶環湖」絕美仙境

屏東人大日子 蘇貞昌宣布：高鐵延伸屏東打造屏東科學園區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園聲音照相科技執法 多陳情區、都會區將列取締熱區

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
109年度環警監聯合稽查攔檢共執行154場次，其中告發數量達100輛以上的行政區依序為桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區及八德區，以桃園區525輛為最高，中壢213輛為其次。圖／市府環保局提供
109年度環警監聯合稽查攔檢共執行154場次，其中告發數量達100輛以上的行政區依序為桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區及八德區，以桃園區525輛為最高，中壢213輛為其次。圖／市府環保局提供

桃園市因聲音照相科技執法設備仍待驗證，預計要到1月中才能執行聲音照相取締，桃園市環保局依據陳情熱區及都會區，將其列為未來聲音照相取締熱區。

環保局表示，針對高噪音汽機車經拍照後可直接告發的聲音照相科技執法設備，目前已完成2套聲音照相科技執法儀器設備相關檢定及校正作業，現在正送往環保署車測中心辦理比測驗證程序，預計要1月中完成驗證才能進行科技執法。

環保局指出，預計1月中旬開始聲音照相取締，詳細位置不便公布，但將優先以陳情熱點桃園區、八德區及都會區中壢區、平鎮區等路段執行。

張姓市民表示，龜山區萬壽路上真的很吵，由於主幹道車流量很大，且旁邊都是民宅，如果有車子把消音器拆掉，會影響市民生活安寧，相當支持趕緊執法；林姓市民說，桃園市區傍晚不時可聽見車子呼嘯而過，呼籲市府快點進行科技執法。

109年度環警監聯合稽查攔檢共執行154場次，攔檢2493輛，不合格告發1454輛，告發比率58.3%，其中告發數量達100輛以上的行政區依序為桃園區、中壢區、平鎮區、龜山區及八德區，以桃園區525輛為最高，中壢213輛為其次。

環保局再次提醒，依規定道路速限小於50公里，汽機車噪音管制標準不得超過86分貝，若道路速限大於50公里、小於70公里則不得超過90分貝，指定速限範圍內噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝卻未經認證，可處3000元至3萬元。

噪音 環保署 超標

延伸閱讀

汐止三路口開始科技執法 取締違停成效佳

桃園5大路區間測速回來了　檢驗順利預定1/10恢復執法！

花蓮中山路科技執法引商家反彈　7路口四月再開始抓違停！

中市聲音照相首日 14機車噪音超標

相關新聞

注意！竹縣竹東9里、北埔1村 14日停水9小時

為穩定竹東地區供水，台灣自來水公司第三區管理處配合該公司北區工程處，辦理「員崠淨水場擴建統包工程」新舊管線連接作業， 自...

竹北兒十公園明年初啟用 重現骨頭溜滑梯

新竹縣政府興建竹北市光明一路停6停車場，同時改造使用超過10年的兒十公園，為廣納民眾意見，縣府共舉辦4場說明會，經統整各...

桃園聲音照相科技執法 多陳情區、都會區將列取締熱區

桃園市因聲音照相科技執法設備仍待驗證，預計要到1月中才能執行聲音照相取締，桃園市環保局依據陳情熱區及都會區，將其列為未來...

罷免桃園議員王浩宇 車隊再上中壢街頭、王fb秀服務成績

桃園市罷免王浩宇總部繼先前以車隊、園遊會舉辦罷免活動後，今天中午再辦一場「勇者無懼 罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行活動。罷...

桃園八德1033低收戶 今攜證件可到三清宮領紅包

桃園八德三清宮多年捐助弱勢，每年都會在農曆年前辦理冬令救濟寒冬送暖活動，照顧八德區的低收入戶，今天早上9點於三清宮前發放...

血量庫存亮紅燈 竹縣後備憲兵號召千人捐血

受連續假期及低溫影響，新竹捐血中心統計，目前新竹地區血量庫存已亮起紅燈，庫存量已不到4日，急需民眾捐血響應；新竹縣後備憲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。