罷免桃園議員王浩宇 車隊再上中壢街頭、王fb秀服務成績

桃園市罷免王浩宇總部繼先前以車隊、園遊會舉辦罷免活動後，今天中午再辦一場「勇者無懼 罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行活動。罷王總部執行長邱仁德表示，由於上一場的「貪食蛇」車隊遊行大成功，許多沒有參加到的民眾期盼總部能夠在投票前再辦一場。

邱仁德説，今天這場車隊活動是回應民眾要求才有的「貪食蛇PLUS」，昨天報名突就破200人，是上一次行動的3倍之多，今天車隊超過100公尺，雖然寒流還沒有完全離開台灣，但是今天太陽公公能夠露臉，有更多的民眾陸續加入車隊遊行的行列，相當壯盛，充分展現出中壢市民勇敢對不適任議員說不的勇氣。