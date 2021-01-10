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罷免桃園議員王浩宇 車隊再上中壢街頭、王fb秀服務成績

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
罷勉王浩宇車隊中午1點準時從總部出發。記者鄭國樑／攝影
罷勉王浩宇車隊中午1點準時從總部出發。記者鄭國樑／攝影

桃園市罷免王浩宇總部繼先前以車隊、園遊會舉辦罷免活動後，今天中午再辦一場「勇者無懼 罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行活動。罷王總部執行長邱仁德表示，由於上一場的「貪食蛇」車隊遊行大成功，許多沒有參加到的民眾期盼總部能夠在投票前再辦一場。

邱仁德説，今天這場車隊活動是回應民眾要求才有的「貪食蛇PLUS」，昨天報名突就破200人，是上一次行動的3倍之多，今天車隊超過100公尺，雖然寒流還沒有完全離開台灣，但是今天太陽公公能夠露臉，有更多的民眾陸續加入車隊遊行的行列，相當壯盛，充分展現出中壢市民勇敢對不適任議員說不的勇氣。

王浩宇對罷免行動顯得低調，連日在臉書端出地方服務成績，包括忠福國小飲水設備使用已久，幫忙爭取補助更新班級教室、科任教室以及辦公室共 30 台飲水機，使師生飲水不再匱乏，也改善飲用水品質。還有幫母校中壢國中更新圖書館、文教中心，獲得支持者留言鼓勵。

王浩宇連日在臉書分享改善學校設備的成績。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書
王浩宇連日在臉書分享改善學校設備的成績。圖／取自桃園市議員王浩宇臉書

罷免 王浩宇 圖書館

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