桃園八德1033低收戶 今攜證件可到三清宮領紅包

桃園八德三清宮多年捐助弱勢，每年都會在農曆年前辦理冬令救濟寒冬送暖活動，照顧八德區的低收入戶，今天早上9點於三清宮前發放紅包1000元及白米10斤，八德區長邱瑞朝提醒，直至今天下午5點都可持通知函、身分證及印章到現場領取。

邱瑞朝表示，三清宮每年都會辦理寒冬送暖活動，不過這次不同以往的地方在於，今年除仍由三清宮主辦外，立委趙正宇、市議員呂林小鳳、市議員段樹文、八德區公所及八德區守望相助隊中隊長林明煌也一同協辧，關心八德區弱勢戶。

寒冬送暖活動從今天上午9點開始發放物資，三清宮為每一低收入戶家庭準備了紅包1000元及白米10斤，邱瑞朝特別提醒八德區1033戶低收入戶，務必在今天上午9點至下午5點，攜帶三清宮的通知函、身分證及印章到現場領取。

邱瑞朝說，去年受疫情衝擊，相信收到這份好禮是令人相當有感的，為感謝八德三清宮長期照顧八德區弱勢戶，公所也代表八德區民眾頒發感謝狀給予三清宮。