血量庫存亮紅燈 竹縣後備憲兵號召千人捐血

受連續假期及低溫影響，新竹捐血中心統計，目前新竹地區血量庫存已亮起紅燈，庫存量已不到4日，急需民眾捐血響應；新竹縣後備憲兵荷松協會今天發起千人捐血活動，同步在竹北、新豐、竹東、關西、新埔等5處展開，完成捐血者可獲得衞生紙3串、吐司麵包、洗衣精、馬克杯、米等民生物資，號召民眾獻出熱血。

新竹捐血中心表示，桃竹苗地區每天約需1000袋的血量，安全庫存是7天7000袋以上，但近來天氣寒冷，影響民眾出門捐血意願，目前庫存量告急，除了B型以外，Ａ型、Ｏ型及AB型庫存量都已剩不到4天，嚴重不足；每年過年前一個月為捐血月，今天剛好是捐血月的第一天，盼透過活動能募集足夠的安全存量。

新竹縣後備憲兵荷松協會理事長黃弘勁表示，今天的活動一直持續到下午5點，在新竹捐血中心愛心樓、新豐山崎公園旁（萬客來賣場對面）、竹東鎮第一銀行前、關西鎮公所前、新埔鎮新埔國中前等5個地方，民眾都可捐血。

為吸引更多民眾參加，此次活動邀請到羿強精密工業有限公司、翌新投資事業有限公司、巧軒食品有限公司、瑞金商行、梅子綠企業商行等單位贊助，包括衞生紙3串、吐司麵包、洗衣精、馬克杯、米等民生物資，贈品共1200份，目前5個地點捐血民眾已超過300人，還有許多民眾正排隊捐血中。

除了捐血活動外，協會也結合香園教養院在新竹捐血中心愛心樓舉辦愛心義賣活動，民眾可購買香園烘焙、無毒蛋、院生手工作品等，義賣所得將作為院生的生活補助，邀請民眾踴躍響應。