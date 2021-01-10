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新竹左岸Pushbike滑輪公園 春節前完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
位於左岸的Pushbike滑輪公園將在春節前完工。圖／新竹市政府提供
位於左岸的Pushbike滑輪公園將在春節前完工。圖／新竹市政府提供

新竹市左岸再升級，市長林智堅今宣布，春節前在東西向快速道路台68線高架橋下將有專屬兒童的Pushbike滑輪公園，占地面積4500平方公尺，設有輪式溜冰場、輪動環狀道、轉彎練習區， 預計可容納80組親子家庭及學齡兒童們使用。

林智堅說，近年兒童熱愛騎pushbike，市府積極打造專屬場地，除了在港南運河公園打造專業場地，更利用東西向快速道路台68線高架橋下閒置空間，打造Pushbike滑輪公園，共投入700萬元，預計今年春節前完工。

環保局表示，Pushbike滑輪公園工程是重新清整後規畫使用，綠化面積2325平方公尺，預期提供80組親子家庭及學齡兒童使用，設置輪式溜冰場1處、輪動環狀道1處、轉彎練習區1處及休憩座椅5組。

Pushbike滑輪公園透過明確的指標、交通號誌及便利的公共停車空間，增加易達性，還透過全新設施和趣味性的場地動線，打造合適孩童運動發展的活動空間。民眾可驅車從台1線頭前溪橋下由新竹左岸前溪出口進入，步行單車族可透過櫻花大道或是鄰近標示為新竹左岸自行車道7K、500公尺處進入，每年春季1月至3月間櫻花朵朵盛開的景緻，勢必豐富Pushbike滑輪公園的面容。

環保局說，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，從上游到下游已建置完成的工程，包括千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，連結新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、左岸壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、Pushbike滑輪公園、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、舊港草原，提供民眾友善休閒、安全親水的環境。

位於左岸的Pushbike滑輪公園將在春節前完工。圖／新竹市政府提供
位於左岸的Pushbike滑輪公園將在春節前完工。圖／新竹市政府提供
兒童在港南運河公園騎乘Pushbike。圖／新竹市政府提供
兒童在港南運河公園騎乘Pushbike。圖／新竹市政府提供

新竹 人工濕地 林智堅

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