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石虎有專用吊橋 跨越3面光障礙助族群交流

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪2座石虎專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪2座石虎專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義。記者范榮達／攝影

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，縣府最近為牠們在卓蘭鎮老庄溪，搭建2座專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義，希望幫助石虎跨越混凝土3面光水利工程障礙，促使苗栗、台中石虎族群交流。

農委會林務局國土綠網瀕危生物保育計畫，補助250多萬元辦理卓蘭鎮老庄溪「野生動物友善通道」工程，苗栗縣政府指出，老庄溪友善通道與後龍鎮苗29線單向重力式排水閘門改造，都是改善路殺工程的創舉，若石虎能利用通道，將可提供保育重要參考。

卓蘭鎮老庄溪下游至大安溪流域是苗栗、台中石虎交流重要廊道，老庄溪3面光水利工程造成阻隔，石虎可能因此被迫繞路逾1公里，間接增加周邊道路的路殺壓力，根據苗栗縣大尺度之路殺風險評估，周邊140縣道、台3線都是熱區，因此保持石虎族群交流廊道暢通，可望減緩路殺，縣府寄予厚望。

友善通道工程依照現地環境特徵，在石虎可能行經的路徑架設自動相機監測，擇定老庄溪在大安溪生態公園（俗稱石虎公園）、卓蘭鎮公所清潔隊間河段，調查石虎出現頻率最高的2處地點設置，採吊橋式的設計，架設長30公尺、直徑80公分圓形通道。

縣府指出，友善通道預計下個月完工，工程為石虎量身打造，兼顧抗風、抗搖及石虎所需的隱蔽、通風、通視等需求，而最重要的是在通道口設計阻絕設施，要讓犬隻不喜歡使用，管身外部再以雷射切割鋁板，清楚標示野生動物友善通道，明確告知功能，避免干擾破壞，兼具宣導保育作用，籲請民眾不要攀爬或翻越、爬入。

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪2座石虎專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪2座石虎專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪專用「野生動物友善通道」，縣府籲請民眾不要攀爬或翻越、爬入。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪專用「野生動物友善通道」，縣府籲請民眾不要攀爬或翻越、爬入。記者范榮達／攝影

石虎 苗栗縣

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