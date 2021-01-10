石虎有專用吊橋 跨越3面光障礙助族群交流

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，縣府最近為牠們在卓蘭鎮老庄溪，搭建2座專用「野生動物友善通道」，不僅造型可愛醒眼，更具有生態重大意義，希望幫助石虎跨越混凝土3面光水利工程障礙，促使苗栗、台中石虎族群交流。

農委會林務局國土綠網瀕危生物保育計畫，補助250多萬元辦理卓蘭鎮老庄溪「野生動物友善通道」工程，苗栗縣政府指出，老庄溪友善通道與後龍鎮苗29線單向重力式排水閘門改造，都是改善路殺工程的創舉，若石虎能利用通道，將可提供保育重要參考。

卓蘭鎮老庄溪下游至大安溪流域是苗栗、台中石虎交流重要廊道，老庄溪3面光水利工程造成阻隔，石虎可能因此被迫繞路逾1公里，間接增加周邊道路的路殺壓力，根據苗栗縣大尺度之路殺風險評估，周邊140縣道、台3線都是熱區，因此保持石虎族群交流廊道暢通，可望減緩路殺，縣府寄予厚望。

友善通道工程依照現地環境特徵，在石虎可能行經的路徑架設自動相機監測，擇定老庄溪在大安溪生態公園（俗稱石虎公園）、卓蘭鎮公所清潔隊間河段，調查石虎出現頻率最高的2處地點設置，採吊橋式的設計，架設長30公尺、直徑80公分圓形通道。