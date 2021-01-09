桃園電動機車創新高 專用停車格不足、屢遭占用

桃園市電動機車數量攀升至7萬5千輛，等於每30名市民就有1人有電動機車，常見電動機車穿梭大街小巷，不過，全桃園電動二輪車專用或優先停車格僅314格，不僅格位少也常遭占用，電動機車車主常「望格興嘆」，民代也直呼專用格「少得可憐」，政府推動低碳城市配套不足。市府強調，會加強勸導取締，今年也將持續增設專用格。

桃園市政府2014年起陸續建置低汙染運具專用停車區，包括火車站周邊、市府行政園區、風景管理處、藝文園區地下停車場與多個區公所等地提供免費或優惠停放，2019年也修正低碳綠色城市自治條例，規範路外公共停車場要設置一定比例的專用車格。

不過，低碳運具專用車格追不上電動二輪車成長速度，從2016年242格到去年底才增至314格，不少電動機車車主紛抱怨專用車格不是被停滿，就是被其他車種占用，幾乎是「看得到停不到」，像桃園火車站後站延平路有一整排電動機車專用車格，可免費停電動機車與電動自行車，但就不時有燃油機車「混入」停放，排擠電動機車空間。

市議員黃敬平去年初入手電動機車代步跑行程，他直言，電動機車專用格根本不夠用，「連專用格也要拚周轉率是嗎？」政府既然要發展低碳城市，就應同時有配套，否則停車不便，等於揠苗助長限制電動機車發展，他也無奈汰舊換新補助連年減少。

市府環保局指出，為避免市府建置電動二輪車環境友善空間的美意大打折扣，每月定期派員前往各地電動機車專用停車格巡查，若發現燃油機車違規停放，將黏貼勸導貼紙於車輛儀表板處，並通報當地派出所進行取締及拖吊，去年就查獲551輛次違停。