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桃園電動機車創新高 專用停車格不足、屢遭占用

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府在桃園火車站後站的延平路設置電動機車與電動二輪車專用停車港，時常一位難求。記者張裕珍／攝影
桃園市政府在桃園火車站後站的延平路設置電動機車與電動二輪車專用停車港，時常一位難求。記者張裕珍／攝影

桃園市電動機車數量攀升至7萬5千輛，等於每30名市民就有1人有電動機車，常見電動機車穿梭大街小巷，不過，全桃園電動二輪車專用或優先停車格僅314格，不僅格位少也常遭占用，電動機車車主常「望格興嘆」，民代也直呼專用格「少得可憐」，政府推動低碳城市配套不足。市府強調，會加強勸導取締，今年也將持續增設專用格。

桃園市政府2014年起陸續建置低汙染運具專用停車區，包括火車站周邊、市府行政園區、風景管理處、藝文園區地下停車場與多個區公所等地提供免費或優惠停放，2019年也修正低碳綠色城市自治條例，規範路外公共停車場要設置一定比例的專用車格。

不過，低碳運具專用車格追不上電動二輪車成長速度，從2016年242格到去年底才增至314格，不少電動機車車主紛抱怨專用車格不是被停滿，就是被其他車種占用，幾乎是「看得到停不到」，像桃園火車站後站延平路有一整排電動機車專用車格，可免費停電動機車與電動自行車，但就不時有燃油機車「混入」停放，排擠電動機車空間。

市議員黃敬平去年初入手電動機車代步跑行程，他直言，電動機車專用格根本不夠用，「連專用格也要拚周轉率是嗎？」政府既然要發展低碳城市，就應同時有配套，否則停車不便，等於揠苗助長限制電動機車發展，他也無奈汰舊換新補助連年減少。

市府環保局指出，為避免市府建置電動二輪車環境友善空間的美意大打折扣，每月定期派員前往各地電動機車專用停車格巡查，若發現燃油機車違規停放，將黏貼勸導貼紙於車輛儀表板處，並通報當地派出所進行取締及拖吊，去年就查獲551輛次違停。

環保局也提到，人員巡查若發現占用電動機車專用車格，以柔性勸導為主，不會一發現就通報取締，但若是長時間占用已明顯影響他人權益就會報警，最高可罰1200元；針對電動機車專用停車格，環保局強調，因應電動機車數量成長，今年度會與交通局協調，規畫既有且合適的機車格，讓電動機車停放。

桃園市環保局定期派員巡查電動機車專用格停放情形，若有違規占用會貼單勸導。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局定期派員巡查電動機車專用格停放情形，若有違規占用會貼單勸導。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府在桃園火車站後站的延平路設置電動機車與電動二輪車專用停車港，時常一位難求，還不時有燃油機車占用，讓電動機車車主相當無奈。記者張裕珍／攝影
桃園市政府在桃園火車站後站的延平路設置電動機車與電動二輪車專用停車港，時常一位難求，還不時有燃油機車占用，讓電動機車車主相當無奈。記者張裕珍／攝影

電動機車 火車站 停車場

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