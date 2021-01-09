新竹宇老賞雪車潮不斷 李崠山放晴氣溫仍低積雪漸融

新竹縣尖石鄉從7日晚間開始陸續降雪，包含海拔超過1900公尺的李崠山也是大雪不斷，雪勢一直持續到8日上午，不少民眾昨、今聞訊上山賞雪，造成竹60線宇老路段塞車嚴重，但仍不減民眾興致，許多山友也趁今天假日上山，雖然天氣逐漸放晴、積雪漸融，但山上氣溫仍低，將難得景象透過相機紀錄。

據橫山警分局宇老派出所表示，昨天上午因大雪不斷，警方為了上山賞雪民眾駕駛安全，實施預警性道路封閉，路面也一度結上一層薄冰，幸好並未發生意外，雖然中午過後雪已停，但至今天仍不時降下冰霰。

有山友也在今天登上尖石鄉海拔1914公尺的李崠山，山頂上依然有厚厚積雪覆蓋地面及樹梢，雖然天氣放晴，但山上氣溫仍低，白天積雪則逐漸融化，入夜後又結成薄冰，景象十分特別。