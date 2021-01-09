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苗栗空氣品質指標去年居全國第4 北部僅次於宜蘭
行政院環保署空氣品質監測資料顯示，2020年1至12月苗栗縣空氣品質指標AQI平均值為46.6，較前一年同期改善幅度達18.9%，與全國各縣市比較，苗栗縣空氣品質為西半部縣市最佳縣市；苗栗縣環保局強調，苗栗空氣品質為台灣西半部最佳縣市，空氣品質良好比率超過6成，創歷年新高。
苗栗縣環保局指出，苗栗縣去年空氣品質指標為46.6，與全國各縣市比較居全國第4，在北部僅次於宜蘭縣40.1，優於基隆市50.2、台北市49.2等北部縣市空氣品質，空氣品質良好日數比率達66.0%，是近7年良好比率最高的一年。
縣環保局指出，為維護苗栗縣空氣品質，環保局推動空氣汙染管制工作，輔導大型固定汙染源使用潔淨燃料及防制設備優化等，全縣重油使用量比2014年下降40.7%，天然氣增加22.9%，另外也結合無人機、空氣品質感測器、智慧電表、IP CAM等多項科技監控設備，提升固定汙染源、營建工地及露天燃燒稽查管制效果。
苗栗縣環保局長陳華盛表示，環保局除了持續落實各項空氣汙染管制工作，2020年更精進結合智慧科技監控及多元化輔導等措施，提升業者自主管理能力，共同合作減少空汙，有效降低各項空氣汙染物濃度，達到苗栗縣空氣品質「有感」改善及宜居健康的生活環境。
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