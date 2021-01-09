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罷免王浩宇最後階段 罷王總部舉辦「中壢民主講堂」

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
罷王總部今天在中壢中正公園，舉辦「光榮園遊會」、「中壢民主講堂」，希望在最後階段衝出民眾熱情與投票率。記者高宇震／攝影
罷王總部今天在中壢中正公園，舉辦「光榮園遊會」、「中壢民主講堂」，希望在最後階段衝出民眾熱情與投票率。記者高宇震／攝影

桃園市議員王浩宇罷免案將於本月16日進行投票。罷免王浩宇總部今天在中壢中正公園，舉辦「光榮園遊會」、「中壢民主講堂」，邀請各黨派人士暢談民主真諦及公民行使罷免權對台灣的影響。罷王總部也表示，對罷王成功有信心，希望在最後階段衝出民眾熱情與投票率

罷王發起人唐平榮表示，罷免市議員門檻相當高，一路走來過程艱辛，但也希望因此讓政治人物知道要謹言慎行，別讓人民在非不得已的狀況之下行使罷免權，從頭到尾都認為自己是在做正確的事，到了最後階段也認為非常有機會能罷王成功，下架王浩宇就是最終目的。

他也說，王浩宇連罷免案公辦電視說明會都不敢出席，從他當選這6年來讓中壢蒙羞，連為自己做辯解的勇氣都沒有，再次呼籲民眾1月16日站出來投下罷免同意票，讓中壢重返光榮。

罷王總部發言人邱仁德也表示，現在只希望罷免當天天氣好，讓民眾踴躍出門投下罷免同意票。他也觀察，近期民眾互動相當熱烈，很多民眾關心還未收到投票通知單，這是在過往選舉較少見的，也可以看出民眾在這次罷免案中相當關注自己的投票權益，相信投票日當天投票率會衝高，對於罷免成功相當樂觀。

邱仁德也說，罷王宣傳10日還有貪食蛇汽機車隊掃街，歡迎民眾加入行列一起衝出罷王氣勢，在投票日前一晚則有步行掃街，要讓全台灣看見中壢人罷王且一定會成功的決心。

罷王總部今天在中壢中正公園，舉辦「光榮園遊會」、「中壢民主講堂」，希望在最後階段衝出民眾熱情與投票率。記者高宇震／攝影
罷王總部今天在中壢中正公園，舉辦「光榮園遊會」、「中壢民主講堂」，希望在最後階段衝出民眾熱情與投票率。記者高宇震／攝影

罷免 投票率 王浩宇

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