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桃園電動機車數冠全台 今年機車汰舊換新補助受矚目

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市電動機車數量已經超過7.5萬輛，數字傲視全國。記者張裕珍／攝影
桃園市電動機車數量已經超過7.5萬輛，數字傲視全國。記者張裕珍／攝影

桃園市大方補助電動機車汰舊換新，衝高電動機車市占率，去年12月突破6%傲視全國，連台北市長柯文哲都不服氣地喊說「天龍國怎會輸」，由於桃園機車汰舊換新計畫只實施到去年12月31日，今年度補助方案調整與否，受到各縣市政府關注。市府環保局指出，今年度計畫仍在研議，考量油電平衡將調整補助項目金額與件數，但強調「總經費會維持去年水準」，預計本月內會定案。

環保署去年取消新購電動機車補助，但擴大補助1到4期老舊機車換新，最高補助5千元，市府環保局也運用空汙基金加碼補助，汰舊換新購置電動二輪車或七期機車，最高補助9千元，等於連同環保署補助最多可領1.4萬元，但市府補助限額1.5萬名，去年實施半年多就用罄，新購電動二輪車補助最高6千元，限額1萬名最後約還剩2千件。

市府環保局空氣品質保護科指出，市府積極推動低碳綠色城市，市長鄭文燦也大力支持，桃園市機車數量約127萬輛，電動機車就有7萬5千輛，市占率在去年12月底一舉突破6％，2項指標均為全國第一，明年度仍會提供汰舊換新補助，但基於油電平衡會多方考量補助細項，由於其他5都也都還未出爐，桃園會配合其他5都時程公布。

今年度環保署汰舊換新補助已確定縮水，重型電動機車、七期燃油機車從去年5000元調降至3000元，輕型電動機車、電動自行車補助也從去年3000元調降至1000元，不少民眾關心桃園加碼是否也會跟著減少？空保科長張書豪坦言，桃園補助優渥受到各縣市關注，調整幅度多寡有一定壓力，環保局會再綜合評估，以繼續支持低碳運具。

為了方便民眾快速申請補助，市府環保局也建置「低碳運具補助線上申辦審查系統」，線上填寫資料、檢附資料就能完成申請，待今年度汰舊換新計畫出爐後，歡迎民眾透過線上申辦，連同環保署補助，最快約2個月就能完成撥款入帳。

電動機車 環保署 電動自行車

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