頭份市「幸福早餐計畫」上路 照顧家遭變故等學童用餐

苗栗縣頭份市公所為照顧國中小學生，避免學生因家庭遭逢變故或無人照料等因素受飢，今年起推動「幸福早餐計畫」並於元月上路，目前已有學校提出申請，協助校內有需求的學童；此外，市公所也將於1月30日辦理寒冬送暖活動，發放愛心禮盒及生活用品給市內的弱勢族群，估計有千餘戶可受惠。

頭份市長羅雪珠表示，市公所審核急難救助時，常發掘未被列在低收入戶或具社福身分的邊緣戶，例如負擔家計者臨時失業、遭逢意外或住院等變故，導致孩子沒固定早餐吃、挨餓上課，或以糖果、餅乾果腹，市公所推動幸福早餐計畫的初衷就是為了照顧突遭變故的家庭，營養是孩子成長的根本，希望提供早餐，讓孩子有足夠營養及良好體力到校學習。

頭份市公所社會課表示，「幸福早餐計畫」委託苗栗縣安好協會執行，與國中小及立案早餐店合作，由學校老師提出申請，經安好協會社工員訪視評估後，再請早餐店送餐，目前已接獲學校申請並開始供應早餐，盼藉由公所與學校合作，減輕弱勢家庭的就學負擔，也讓孩子在寒冷冬天能吃到熱騰騰的早餐。

另外，市公所今年寒冬送暖活動預計1月30日辦理，將發放愛心禮盒及生活用品給頭份市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、獨居老人、特殊境遇家庭、兒少生活扶助及急難救助家庭，估計有1000多戶家庭受惠，希望能號召社會大眾愛心，共同照顧弱勢家庭，相關問題可洽頭份市公所社會課037-663038分機1800、1813。